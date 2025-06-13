Лукашенко требует «идти от земли» в вопросах развития военной беспилотной авиации в Беларуси

В вопросах развития беспилотной военной авиации нашей стране нужно идти от земли. Об этом заявил Александр Лукашенко 13 июня во время посещения 927-го центра в Березовском районе. Именно здесь готовят операторов и инженерно-технический состав, способный эффективно взаимодействовать с БПЛА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства показали все этапы: от сборки, испытания, применения техники до подготовки кадров. К слову, за три года здесь обучили 1300 специалистов для Вооруженных Сил и более 170 для других силовых структур. Опыт СВО четко продемонстрировал важность развития именно этого направления, равно как систем РЭБ, противодействия им. Впрочем, препятствиями для дронов могут стать и естественные природные условия. Да, к ним оператор приспосабливается (как именно, главе государства показали в концентрированном игровом эпизоде). При этом Президент настаивает: нужно соблюдать баланс и не бежать за тем, что модно, а отдавать предпочтение тому, что будет эффективно работать в наших реалиях.

– Следующий элемент – это маневрирование. Имитирует лесистую местность, чтобы поразить живую силу и технику противника в лесополосах. Это один из сложных элементов, так как необходимо не повредить дрон за ветки деревьев.

– Если за ветку зацепился, он падает.

– Он падает, да. Следующий элемент, имитируемый пергаментной бумагой, – это поражение перекрытой щели и живой силы противника в доте. Бумагу используем для того, чтобы не повредить дрон и в дальнейшем продолжать полет. Также используем надувной шарик, который имитирует дрон противника, который в режиме висения целится по нашим войскам. Оператору необходимо плавно приблизиться к лопастям дрона противника и поразить его. Очень сложный элемент, надо выполнять режим висения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но это он показал очень сложное упражнение и комплекс этих упражнений. Гранатометчики, пулеметчики, автоматчики, они никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем – это главное. Чтобы мы не натворили того, что потом посмотрим – ба, да мы же деньги потратили не туда. Это нам надо иметь в виду. Главное – не увлекаться. Всегда надо иметь голову на плечах и понимать, что мы можем, что не можем. Возможно ли это? Поэтому надо определить нам, как я говорил, что нам надо и в каком объеме. Но FPV-дроны самолетного типа или роторного типа... Надо сделать хорошие трактора BELARUS, потому что смодернизировать мы не успеем, гнаться за этой модернизацией – это тоже большие деньги. А вот создать хороший дрон, типы, три или четыре типа, – это надо. Будем делать. Но вы должны подсказать и помочь нам, какие они должны быть и что надо сделать. Какие дроны нам нужны. И главное, когда мы что-то произведем, вы скажете: это не годится, это плохо, дорабатывайте. Главе государства показали образцы беспилотников, которые стоят на вооружении в нашей стране, произведены в Беларуси и за ее пределами. Главное требование Президента – применять в Вооруженных Силах только лучшие образцы. Ударные и разведывательные, есть даже дроны, способные дистанционно минировать объекты и создавать дымовую завесу. Как это работает, главнокомандующему показали на полигоне. Штурм с помощью беспилотников и корректировка огня артиллерии с применением БПЛА.

Совместно с ударными беспилотниками применяются FPV-дроны для оказания психологического воздействия на противника. В результате огневого и психологического воздействия противник вынужденно перемещается в блиндаж, защищенный антидроновой сеткой. Операторами беспилотников продолжается поддержка штурмовой группы и огневое воздействие на противника… Главе государства продемонстрировали и другие типы вооружений, боеприпасов и обмундирования. В частности, бронежилетов. Они, как и другие элементы экипировки, должны быть легкими, удобными, при этом защищать жизнь военнослужащего на поле боя.