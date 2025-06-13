Ирина Шиманович проиграла в 1/4 финала одиночного разряда на теннисном турнире в Валенсии

В четвертьфинальном поединке в соперницах у белоруски значилась китайская теннисистка Синью Гао. Девушки соседствуют в мировом рейтинге, а потому и борьба получилась упорной. Первый сет наша спортсменка оставила за собой с результатом 6:3, во второй партии расстановка сил была уже на стороне оппонентки – 6:4. С таким же счетом она выиграла и решающий, третий отрезок. Но Ирина продолжает свое выступление на турнире в парном разряде.

Егор Герасимов завершил выступление на соревнованиях в Китае. В поединке 1/4 он уступил представителю Японии Шунсуке Мицуи. Ни в одном из сетов белорус не смог навязать острую борьбу и в итоге потерпел поражение со счетом 2:6, 3:6.