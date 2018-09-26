Что было: Арина рвётся в бой/ Для стариков главное – здоровье и пенсия

У Соболенко третья победа

После напряженной и глубоко драматичной встречи Арины Соболенко с украинкой Элиной Свитолиной теннисная общественность жила в нервном ожидании матча белоруски и американки Софии Кенин в китайском городе Ухане. Сразу скажем, что Арина выиграла и вышла в ¼ финала турнира с призовым фондом 2,7 млн. долларов. Но, несмотря на три победы подряд (Наварро, Свитолина, Кенин), фанаты Арины не перестают за нее переживать. Все уже поняли: она уникальная спортсменка, с мощным потенциалом и железным характером. Может быть, отсюда у нее такое обостренное отношение к собственным ошибкам на корте, которое даже способно убить волю к борьбе. В матче со Свитолиной создавшуюся не в пользу Арины критическую ситуацию исправил тренер белоруски Дмитрий Турсунов. Спортивные СМИ почти полностью процитировали его талантливый психологический монолог, прозвучавший в перерыве игры. После проведенной тренером воспитательной работы Соболенко заиграла так, что уже не оставила сомнений в победе. Правда, некоторые наблюдатели склонны думать, что на настроение спортсменки могут влиять ее отношения с бойфрендом, о которых она сама рассказывает в соцсетях. Возможно, и так. Посмотрите: у Домрачевой, Азаренко или других спортивных звезд на пике карьеры и в период отношений с кавалерами тоже ведь случались ошибки. Но и после этого у них были громкие победы. Карьера Арины Соболенко, можно сказать, только начинается. Она сегодня первая ракетка Беларуси и 20-я в мировом рейтинге. Что-то в этих таблицах, конечно же, будет меняться. Но с запасом энергии, каким наша молодая землячка обладает, ее ждет высокая спортивная слава. Это в будущем. А пока ждем следующего матча – против россиянки Дарьи Касаткиной или словачки Доминики Цибулковой. Смотря кто между ними победит.

Старость нуждается в деньгах

1 октября мир отмечает День пожилых людей. В календарях он появился в 1991 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Поскольку население планеты стареет, решено было обратить внимание общественности на проблемы пожилых людей. Эту дату начали отмечать в Европе, позже в Америке, и потом уже во всем мире. Беларусь – не исключение. Стариков у нас все больше и больше, и государству все сложнее становится их содержать: сегодня в стране из 10 млн. населения пенсию получают 2,5 млн. человек. Как решать эту проблему? Учитывая мировой опыт, увеличили пенсионный возраст. Этому решению белорусы не обрадовались, но восприняли его как вынужденную меру. В России же аналогичное решение вызвало массовые уличные протесты, отголоски которых доносятся по сей день. Периодически нашим старикам хоть немного, но добавляют пенсии. С 1 мая пенсии были повышены в среднем на 5,4%, с 1 августа – на 10,1%. Как сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, средний размер трудовой пенсии составляет 374,7 рубля. На эти деньги прожить непросто, по египтам не покатаешься, поэтому многие продолжают работать. Если увольняют, куда-то устраиваются ради приработка. На еду надо, на лекарства надо. Сейчас, например, в столице более 170 тысяч работающих пенсионеров, это почти 36% общей численности получателей пенсий. И пусть себе работают. Легче им самим, а молодежи легче содержать армию тех стариков, кто работать уже не может.

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В.Д.