Криминальная обстановка, вакцинация и строительство арендного жилья. В Мингорисполкоме обсудили актуальные вопросы жизни столицы

Одна из главных тем – строительство жилья. В 2018 году в Минске построили два арендных дома в жилом районе «Новинки», а до конца года там же будет сдан в эксплуатацию и третий дом.

Всего в столице сегодня насчитывается около 11 тысяч государственных арендных квартир, четверть из них – новые. При этом очередь на арендное жилье в Минске – более 300 человек на место.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

В целом, строительство жилья арендного будет продолжаться. В текущем году будет сдан еще третий дом в Центральном районе, в квартале улицы Павлины Медёлки. В 2019 году будут строиться два дома в Заводском районе, в квартале застройки улицы Кулешова.

Другая актуальная тема – начало кампании вакцинации против гриппа. В Минске в 2018 году планируется привить более 700 тысяч человек – это 40 % населения. Большая часть из них получит вакцину за счет средств республиканского и местного бюджетов. Этой осенью медики впервые используют четырехкомпонентную вакцину, которая включает четыре штама вируса. По заверениям медиков, она обеспечит надежную защиту от гриппа в холодный период.