«Чувства к нему ещё не остыли». Как пережить развод без стресса?

Она описывает круги вокруг дома, откладывая момент возвращения. А всё потому, что некогда любовное гнёздышко превратилось в царство одиночества. У Евгении было то, о чём мечтает каждая девушка: кольцо, белое платье и тот самый единственный. Семейное счастье длилось 3 года, а потом – развод и девичья фамилия. Евгения Краснова:

Со своим бывшим супругом я познакомилась при романтических обстоятельствах. Расстались совсем недавно по его инициативе. Чувства к нему ещё не остыли и я до сих пор его люблю, я не могу с собой ничего поделать, потому что, может быть, где-то моя вина.

Что послужило «точкой невозврата» в отношениях с мужем, наша героиня предпочла умолчать, откровенничает она за закрытой дверью кабинета психолога. К слову, «душевные лекари» утверждают, что развод соизмерим с трагической утратой человека. Смена статуса «супругов» на «экс» не проходит безболезненно.

Марина Прохорова, психолог:

Здесь таких два пути развития событий. Человеку проще про это не думать и не замечать, что с ним происходит. Вторая сторона, когда человек слишком всё принимает близко к сердцу, когда человек испытывает апатию, отсутствие интереса к своей собственной жизни.

Разбитую чашу не склеить – это нужно принять, как должное, смириться с новой реальностью. Ни в коем случае, не стоит бояться и, что хуже, подавлять в себе зародившиеся негативные эмоции – их, как ни крути, придётся прожить. Главное, не стать заложником собственной драмы. Марина Прохорова:

Важно поделиться этим с друзьями, потому что, если вы замыкаетесь, вы снова варитесь в своих состояниях, убрать вещи, которые погружают вас в романтические периоды, после разрыва отношений лучше взять тайм-аут.

Право на «второй шанс» есть у всех и не следует его чураться! Марина Прохорова:

Если разрыв отношений случился не по вашей вине, у вас чувства свежи, соответственно, вам кажется, что ваш партнер – просто совершенство. И, естественно, такие заблуждения, что я не встречу больше такого человека, таких людей на Земле больше нет, они вполне себе закономерны. Не сжигайте мосты, в том случае, если у вас есть общие дети, ведь они плод вашей любви. И пусть чувства друг к другу давно угасли, ребёнок – навсегда!