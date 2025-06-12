Президент Беларуси направил поздравление Владимиру Путину с Днём России
Важная дата в календаре Союзного государства. День России отмечается 12 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35 лет назад в Российской Федерации приняли декларацию о государственном суверенитете. 12 июня – особый день и для Беларуси. Ведь Россия – стратегический партнер.
Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с государственным праздником. Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене Ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей.
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России – мира и благополучия. Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю Правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, спикеру Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.