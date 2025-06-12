Президент Беларуси направил поздравление Владимиру Путину с Днём России

Важная дата в календаре Союзного государства. День России отмечается 12 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35 лет назад в Российской Федерации приняли декларацию о государственном суверенитете. 12 июня – особый день и для Беларуси. Ведь Россия – стратегический партнер.

Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с государственным праздником. Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер.