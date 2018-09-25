Дружба Меган Маркл и Серены Уильямс. Что обсуждают подруги

Новости США. Теннисистка Серена Уильямс рассказывает, что она и Меган Маркл давние подруги, которые «полагаются друг на друга».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью для австралийской программы новостей The Sunday Project, выяснилось, что Серена рассказала герцогине Сассекской после скандала на US Open.
«Мы как раз переписывались друг с другом сегодня утром», – сказала теннисная легенда во время интервью, спустя три дня после того, как ее выступление обсуждали в СМИ.
Серена Уильямс:
Мы знаем друг друга уже долгое время, но по-настоящему близко общаться начали не так давно.
Серена и ее муж Алексис Оганян были гостями на свадьбе Меган и принца Гарри.
Фото: instagram.com/serenawilliams
«Это значимый момент для Англии, для всего мира, я чувствовала, что на моих глазах творится история. Я думаю, что через несколько лет мы будем вспоминать об этом моменте, как о исторически важном. Это событие навсегда останется в памяти людей. Церемония была просто замечательной, но главным для меня было увидеть мою подругу счастливой. И мне кажется, что я это и увидела».
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По данным издания Metro, первая встреча Меган и Серены состоялась в 2010 году на в Майами. С тех пор они подружились.
В этом году герцогиня Сассекская наблюдала, как Серена играет в женском одиночном турнире Уимблдона, где звезда тенниса проиграла в Анжелике Кербер.
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