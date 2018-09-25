Дружба Меган Маркл и Серены Уильямс. Что обсуждают подруги

Новости США. Теннисистка Серена Уильямс рассказывает, что она и Меган Маркл давние подруги, которые «полагаются друг на друга».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью для австралийской программы новостей The Sunday Project, выяснилось, что Серена рассказала герцогине Сассекской после скандала на US Open.

«Мы как раз переписывались друг с другом сегодня утром», – сказала теннисная легенда во время интервью, спустя три дня после того, как ее выступление обсуждали в СМИ.

Серена Уильямс:

Мы знаем друг друга уже долгое время, но по-настоящему близко общаться начали не так давно.

Серена и ее муж Алексис Оганян были гостями на свадьбе Меган и принца Гарри.