«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки

Корь – болезнь, вероятность заражения которым при контакте с носителем у непривитого человека приближается к 100%.
Препаратов специфического лечения кори не существует.
Столбняк – распространен по всему земному шару, умирает примерно четверть заболевших.
Паротит – заболевание, частыми осложнениями которого становятся глухота, бесплодие и диабет. Казалось бы – достаточно аргументов в пользу вакцинации. Но почему-то всё больше образованных людей отказываются это делать.
Виноваты СМИ или то, что мы забыли о существовании некоторых болезней?
Узнаете ответ из видеоматериала.