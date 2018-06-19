«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки

Столбняк – распространен по всему земному шару, умирает примерно четверть заболевших.

Корь – болезнь, вероятность заражения которым при контакте с носителем у непривитого человека приближается к 100%.

Паротит – заболевание, частыми осложнениями которого становятся глухота, бесплодие и диабет. Казалось бы – достаточно аргументов в пользу вакцинации. Но почему-то всё больше образованных людей отказываются это делать.