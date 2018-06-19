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«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки

19 июня 2018 16:29
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Корь – болезнь, вероятность заражения которым при контакте с носителем у непривитого человека приближается к 100%. 

Препаратов специфического лечения кори не существует.

Столбняк – распространен по всему земному шару, умирает примерно четверть заболевших.

«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки-1

Паротит – заболевание, частыми осложнениями которого становятся глухота, бесплодие и диабет. Казалось бы – достаточно аргументов в пользу вакцинации. Но почему-то всё больше образованных людей отказываются это делать.

Виноваты СМИ или то, что мы забыли о существовании некоторых болезней?

«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки-4

Узнаете ответ из видеоматериала.  

# Вакцинация # Здоровье # Сергей Кручинин

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