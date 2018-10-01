16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

Плюс четыре позиции – это итог удачного выступления на состязаниях в Ухане. Напомним, этот турнир категории «Премьер» она выиграла.