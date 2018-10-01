16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае
Плюс четыре позиции – это итог удачного выступления на состязаниях в Ухане. Напомним, этот турнир категории «Премьер» она выиграла.
Вера Лапко, на минувшей неделе добравшаяся до четвертьфинала в Ташкенте, тоже прибавила и стала 60-й в рейтинге.
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