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Арина Соболенко – вторая ракетка планеты

30 января 2023 12:40
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Арина Соболенко – вторая ракетка планеты. Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко – вторая ракетка планеты-1

Заметного прогресса добились две наши спортсменки. Чемпионка Australian Open с пятой позиции переместилась на вторую. А Виктория Азаренко, которая завершила свой путь в полуфинале, переместилась с 24-го на 16-е место в генеральной классификации.

Единственный белорусский представитель в топ-100 Илья Ивашко потерял две позиции и сейчас является 75-м.

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# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Фотофакт

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