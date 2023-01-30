Арина Соболенко – вторая ракетка планеты. Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко – вторая ракетка планеты. Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заметного прогресса добились две наши спортсменки. Чемпионка Australian Open с пятой позиции переместилась на вторую. А Виктория Азаренко, которая завершила свой путь в полуфинале, переместилась с 24-го на 16-е место в генеральной классификации.
Единственный белорусский представитель в топ-100 Илья Ивашко потерял две позиции и сейчас является 75-м.
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