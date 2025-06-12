Важная дата для Союзного государства – 12 июня отмечается День России

Важная дата в календаре Союзного государства. День России отмечается 12 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35 лет назад в Российской Федерации приняли декларацию о государственном суверенитете. 12 июня – особый день и для Беларуси. Ведь Россия – стратегический партнер. Как подчеркивает наш Президент, формат Союзного государства – уникальный для международных отношений. Он является локомотивом интеграции на территории всех бывших советских стран, эти наработки успешно применяются и в ЕАЭС, и в СНГ.

Для белорусов успехи россиян – повод для искренней радости. Об этом говорили во время приема по случаю Дня России. У даты особый символизм – этот праздник мы отмечаем между другими важнейшими торжествами: 80-летием со дня Великой Победы и Днем независимости Беларуси. Отношения двух стран вопреки санкциям и гибридным войнам успешно развиваются. Президент Беларуси направил поздравление Владимиру Путину с Днём России

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Наш товарооборот с Россией достиг исторического максимума – почти 60 миллиардов долларов США, в эквиваленте вражеской валюты. Несмотря на санкции и гибридные войны, мы успешно реализуем масштабнейшие проекты в экономике, энергетике, науке и обороне. Объединившись, мы шаг за шагом движемся к главной цели – созданию достойных условий жизни и благоприятных возможностей для мирного созидательного труда наших народов. Взаимный товарооборот за первый квартал также вырос – еще на три процента, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Благодаря санкциям западных стран Союзное государство обратило внимание на внутренние резервы, а также достигло успехов в вопросах технологического суверенитета. Сегодня реализуются масштабные совместные программы, в том числе в таких отраслях, как ядерная энергетика и авиастроение.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Россия и Беларусь – это две суверенные страны, не разделенные границей. Два братских народа, объединенные в одно Союзное государство, не знающее себе равных. В основе наших успехов и достижений, свершившихся и еще предстоящих, – лежит неразрывное духовное единство, родственные связи, взаимное уважение и доверие, чувство плеча. На фоне усиливающегося в западном мире экономического и политического кризиса, Союзное государство остается оплотом стабильности. Экономическим достижениям страны обязаны сотрудничеству регионов. Сегодня это – локомотив интеграции. Только с начала 2025 года Минск посетили четыре делегации российских регионов во главе с губернаторами.

Петр Фролов, советник-посланник посольства России в Беларуси:

Когда приезжают руководители регионов, я вижу насколько глубоко и всесторонне развивается это сотрудничество. Мы очень довольны этим, но будем стараться это усиливать. Посольству одна из основных задач стоит – продвигать наше взаимодействие. Что касается каких-то производственных проблем – они будут. Потому что при таком объеме их просто невозможно избежать. Они будут решаться в том ключе, в каком должны решаться все проблемы между союзниками.