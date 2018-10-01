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Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»

01 октября 2018 14:48
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Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела.

В списке личных тренеров у Арины Соболенко значатся Сергей Александров и Татьяна Пучек.

Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»-1

Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:
К моим тогдашним ученикам добавилась 17-летняя Арина Соболенко, наша перспективная юниорка – боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объемы. Было видно уже тогда, что она лидер. Двадцатка, я думаю, – однозначно не ее предел.

Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»-4

В дуэте с Татьяной Пучек был тренер по ОФП Вадим Сашурин. А вот Владимир Перко привел Арину Соболенко к первой победе.

Халил Ибрагимов – очередная ступень нашей теннисистки к высотам. Семья Дубровых приложила не одну пару рук: один спринговал, другой довел до финала Кубка Федерации (подробнее о победе Арины Соболенко на этих соревнованиях читайте здесь). И, наконец, Дмитрий Турсунов.

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Вот так всем миром «лепили» новую белорусскую звезду. Девочка получилась на загляденье, характер – крепче титана.

Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»-7

Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»-9

# Теннис # Татьяна Пучек # Арина Соболенко # Фотофакт

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