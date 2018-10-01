Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела. В списке личных тренеров у Арины Соболенко значатся Сергей Александров и Татьяна Пучек.

Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:

К моим тогдашним ученикам добавилась 17-летняя Арина Соболенко, наша перспективная юниорка – боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объемы. Было видно уже тогда, что она лидер. Двадцатка, я думаю, – однозначно не ее предел.