Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
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Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела.
В списке личных тренеров у Арины Соболенко значатся Сергей Александров и Татьяна Пучек.
Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:
К моим тогдашним ученикам добавилась 17-летняя Арина Соболенко, наша перспективная юниорка – боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объемы. Было видно уже тогда, что она лидер. Двадцатка, я думаю, – однозначно не ее предел.
В дуэте с Татьяной Пучек был тренер по ОФП Вадим Сашурин. А вот Владимир Перко привел Арину Соболенко к первой победе.
Халил Ибрагимов – очередная ступень нашей теннисистки к высотам. Семья Дубровых приложила не одну пару рук: один спринговал, другой довел до финала Кубка Федерации (подробнее о победе Арины Соболенко на этих соревнованиях читайте здесь). И, наконец, Дмитрий Турсунов.
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