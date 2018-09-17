С какого возраста можно прививать детей от гриппа?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Начинают прививать с шестимесячного возраста, то есть, уже когда ребёнка начинают показывать родственникам, ходить к друзьям и так далее.

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

Какие вакцины от гриппа будут применять в Беларуси в 2018 году?

Почему иногда заболевают после прививки от гриппа?