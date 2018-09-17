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С какого возраста можно прививать детей от гриппа?

17 сентября 2018 11:09
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Начинают прививать с шестимесячного возраста, то есть, уже когда ребёнка начинают показывать родственникам, ходить к друзьям и так далее.

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

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# Вакцинация # Здоровье # Инна Карабан

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