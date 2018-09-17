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Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

17 сентября 2018 09:37
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Белорусские медики просят не откладывать вакцинацию до наступления холодов. Во многих столичных поликлиниках вакцинация на платной основе уже идёт полным ходом. Применяемый в стране препарат не содержит консервантов, способных вызвать аллергические реакции. Бюджетная вакцинация стартует с 1 сентября.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Конечно, у нас сезон подъёма заболеваний острыми респираторными инфекциями начинается уже с октября. Вакцинация против гриппа, потому что грипп у нас начинают регистрировать в конце января, иногда уже и в начале января бывают первые случаи гриппа. И, конечно, вакцинацию необходимо начать в конце сентября и с октября уже массово будет организовываться для всего населения. Сегодня можно будет привиться в поликлиниках по месту жительства на платной основе, а с первого октября все те уязвимые группы, которые наиболее подвержены риску осложнений против гриппа и заболеванием гриппом, они начнут вакцинироваться с 1 октября.

Какие вакцины от гриппа будут применять в Беларуси в 2018 году?

Почему иногда заболевают после прививки от гриппа?

С какого возраста можно прививать детей от гриппа?

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?-1

# Вакцинация # Здоровье # Инна Карабан # Фотофакт

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