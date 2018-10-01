19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото

Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина».
Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.
Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина».
Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.
Фото: instagram.com/leonila.guz
На своей странице в Instagram девушка поблагодарила всех за то, что с ней произошло.
Леонила Гузь:
Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону и приступаю к исполнению обязанностей «Мисс Украина 2018»!
Фото: instagram.com/leonila.guz
Имя новой победительницы конкурса было названо из-за дисквалификации предыдущей участницы. Вероника Дидусенко лишилась титула из-за того, что нарушила правила конкурса. Оргкомитет узнал, что девушка является мамой и была замужем.
Сама Вероника в Instagram поздравила новую победительницу.
Вероника Дидусенко:
Мы жили 10 дней вместе! Мы засыпали и просыпались вместе! Мы дошли до финала вместе! Поздравляю! Мы выиграли вместе. Ты знаешь, как я в тебя безумно верю и люблю.
«Мисс Украину-2018» лишили титула через 4 дня после конкурса (читайте далее).
Мы собрали фото новой победительницы конкурса. Она представит страну в декабре нынешнего года на шоу «Мисс мира» в Китае.