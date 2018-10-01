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19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото

01 октября 2018 11:48
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Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина».

Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото-1

Фото: instagram.com/leonila.guz

На своей странице в Instagram девушка поблагодарила всех за то, что с ней произошло.

Леонила Гузь:
Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону и приступаю к исполнению обязанностей «Мисс Украина 2018»!

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото-4

Фото: instagram.com/leonila.guz

Имя новой победительницы конкурса было названо из-за дисквалификации предыдущей участницы. Вероника Дидусенко лишилась титула из-за того, что нарушила правила конкурса. Оргкомитет узнал, что девушка является мамой и была замужем.

Сама Вероника в Instagram поздравила новую победительницу.

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото-7

Вероника Дидусенко:
Мы жили 10 дней вместе! Мы засыпали и просыпались вместе! Мы дошли до финала вместе! Поздравляю! Мы выиграли вместе. Ты знаешь, как я в тебя безумно верю и люблю.

«Мисс Украину-2018» лишили титула через 4 дня после конкурса (читайте далее).

Мы собрали фото новой победительницы конкурса. Она представит страну в декабре нынешнего года на шоу  «Мисс мира» в Китае. 

# Мисс мира # калейдоскоп # Леонила Гузь # Вероника Дидусенко

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