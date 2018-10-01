Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Новости Беларуси. Арина Соболенко на неделе взяла второй в карьере титул WTA. Белоруска выиграла соревнования в Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александра Саснович подруге по команде не сильно уступает в рейтинге. И вообще, успехи наших теннисисток в последнее время показывают, что белорусская школа тенниса есть. Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе» Если бы двери столичного Дворца тенниса могли говорить, пожалуй, рассказов собралось бы на тонну книг. Кто только не переступал порог этого здания. Для одних корты – всего лишь развлечение, для других – колыбель в большой теннис.

Чтобы пробиться в топовую 20-ку мирового рейтинга, Арине Соболенко понадобилось 14 лет. Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела. Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы» Сразу в маленькой Арине было сложно разглядеть ее большой талант: характер у нее был – не сахар.