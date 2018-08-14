Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели 2-месячного ребёнка в Ганцевичском районе после плановой вакцинации

Новости Беларуси. Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели младенца в Ганцевичском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, в данную комиссию вошли различные специалисты. Они будут выяснять обстоятельства гибели 2-месячного ребенка после плановой вакцинации.

По информации ведомства, временно приостановлено использование иммунобиологических средств серии, которые были введены ребенку. Точную причину гибели ребенка установят только после завершения работы комиссии.

Напомним, 13 августа 2-месячный ребенок умер после плановой вакцинации. Обстоятельства гибели устанавливает СК.