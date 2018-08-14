Прямой эфир

Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели 2-месячного ребёнка в Ганцевичском районе после плановой вакцинации

14 августа 2018 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели младенца в Ганцевичском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, в данную комиссию вошли различные специалисты. Они будут выяснять обстоятельства гибели 2-месячного ребенка после плановой вакцинации.

По информации ведомства, временно приостановлено использование иммунобиологических средств серии, которые были введены ребенку. Точную причину гибели ребенка установят только после завершения работы комиссии.

Напомним, 13 августа 2-месячный ребенок умер после плановой вакцинации. Обстоятельства гибели устанавливает СК.

Младенец начал задыхаться после введения нескольких прививок – читать далее.

# Гибель детей # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
2-месячный ребёнок умер после введения нескольких прививок в Ганцевичском районе
13 августа 2018 19:24

2-месячный ребёнок умер после введения нескольких прививок в Ганцевичском районе

Два автомобиля столкнулись в Минском районе: пострадали женщина и 12-летняя девочка
13 августа 2018 18:10

Два автомобиля столкнулись в Минском районе: пострадали женщина и 12-летняя девочка

Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси
13 августа 2018 18:10

Тонны сгоревшей соломы: два сенохранилища горели на выходных в Беларуси