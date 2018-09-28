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Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

28 сентября 2018 12:12
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Восходящая звезда белорусского тенниса Арина Соболенко  продолжает покорять теннисный Олимп. Набирая победные очки и допуская редкие поражения (это спорт!), наша 20-летняя землячка уверенно идет к вершине личного спортивного мастерства и прославляя нашу страну. Мы собрали пять фактов из жизни Арины, которые Вам будут интересны.  

Арина Соболенко: «Жареный рис делает меня сильнее»

1. Алена Вергеенко, первый тренер Арины Соболенко, отказывалась с ней работать. Но не потому, что не видела в ней перспективы, а из-за скверного характера. Девчонка спорила, швырялась ракетками, если совершала на корте ошибки. Тренер вспоминала в одном из интервью: «Арина была единственным ребенком, с кем мне было чрезвычайно сложно работать». 

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды-1


Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

2. Все знают тренера Дмитрия Турсунова, который сейчас учит Арину побеждать на кортах и стойко переносить поражения. Его монологи, порой отрезвляющие спортсменку, становятся хитами спортивных репортажей. А вот за физической формой теннисистки следит известный белорусский биатлонист, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин. Вот, оказывается, откуда такая мощь у 20-летней первой ракетки страны.  

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3. Как известно, призовые в большом теннисе одни из самых высоких в мировом спорте. Арина еще не так много участвует в престижных турнирах, но уже заработала около миллиона долларов. Она и так хороша собой, а с таким приданым вообще завидная невеста. Правда, место бойфренда сейчас занято нашим белорусским парнем.   

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды-4


Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

4. Арина, кроме того, чтобы побеждать на кортах, любит:

 автомобили и мотоциклы;

 сладости, особенно вафли;

 перекрашивать волосы в различные цвета;

 стиль игры и жизни Марии Шараповой;

 общаться в Instagram;

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды-7

 добиваться всего самостоятельно.  


Арина Соболенко с молодым человеком. Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

5. Арина три последних школьных года училась в минской школе №86. Правда, на уроках ее видели редко, так как уже тогда девочка подавала надежды в теннисе и отдавала ему все время. Арина из-за соревнований даже не присутствовала на выпускном вечере. По клубам она тоже не ходок.  

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# Теннис # калейдоскоп # Арина Соболенко

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