Что было, то было: Приезжайте без виз/ Доходы и расходы/ Рэп от МЧС

Приезжайте без виз!

Важной новостью и посылом для развития туризма и бизнеса стало продление «безвиза» до 30 дней. Соответствующий указ подписан главой государства. Правила пересечения границы остаются прежними – через Национальный аэропорт Минск. Касаются они представителей 80 стран. Для въезда необходим паспорт и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро. Турист на каждый день пребывания должен иметь средства, эквивалентные двум базовым величинам. На сегодня это 49 рублей.

Государство сделало реальный шаг навстречу внутреннему туризму и всей сфере услуг. Теперь вопрос, насколько эффективно эта сфера отреагирует в ответ, кроме желания поднять цены и так заработать. Мне посчастливилось побывать во многих туристических Мекках. Если Минск хоть как-то пытается приблизиться к современным туристическим стандартам, то другие наши города и веси во всем отстают. В Чехии, Испании или в той же Турции туриста просто «отжимают», предлагая сотни маршрутов, развлечений, надуманных экскурсий, поездок и реалити-шоу. Вот кто в Турции не был на пляже Клеопатры. Мне кажется, их там штук двадцать. У каждого городка свой поблизости. Притом, что Клеопатра жила в Египте, который далековат для купаний в Турции. Знаем, но ездим и смотрим открыв рот. Сфера гостиничного бизнеса и питания в туристических городах мира очень гибкая. Вы может остановиться в хостеле за 20 Евро и перекусить за пять, потом полазить по каким-нибудь подземельям, посетить странный музей или покататься на карете… Вы тратите, тратите, тратите, потому что вас и детей профессионально заманивают, предлагая все новые и новые развлечения.

Так что 30 дней «безвиза» – дело отличное, но его еще надо грамотно освоить и это лишь посыл к развитию. Это сигнал всем участникам рынка – туроператорам, гостиницам, государственным органам управления, медицинскому сектору, внешним партнерам. Здесь должны быть усилия политического и финансового характера. А то так и будем возить гостей Минска в Дудутки, Мирский замок или на странноватую Линию Сталина, где зайти и выстрелить с винтовки обойдется дороже посещения Лувра.

Доходы и расходы

С 1 августа бюджет прожиточного минимума повышается почти на 3,5% и в конечном итоге составит 213 рублей 67 копеек. Следом за пенсиями вырастут пособия при рождении детей. Если в точных цифрах, то бюджет прожиточного минимума для пенсионеров составит 162,58 рубля, студентов – 206,89 рублей, детей в возрасте до 3 лет – 135,93 рубля, детей в возрасте от 3 до 6 лет – 188,95 рубля, а детей в возрасте от 6 до 18 лет – 231,32 рубля. Взяв за основу новый размер бюджета прожиточного минимума, пересчитают все пособия с 1 августа. Фактически рост прожиточного минимума идет в унисон общей инфляции. В то же время БЕЛТА процитировало главного специалиста по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлану Шитикову, которая отметила, что общая стоимость экипировки к школе для учеников младших классов в этом году составит от 202 до 750 рублей, а для старшеклассников – от 235 до 890 рублей. Все, кто отправлял детей в школу, знает, что надо брать высшую планку, а еще прибавить внутришкольные и внутриклассные сборы, питание и кое-что еще. Понятно, что не будем считать покупку брендовой обуви или одежды, а поведем речь об отечественных товарах. Возникает вопрос их цены. Почему белорусский рюкзачок дороже китайского? Ведь живут они у школьников оба не более года. Что за цены на отечественную подростковую и спортивную обувь и костюмчики? Цифры то объективные по подготовке к школе. Это не как с лекарствами происходит? Вероятно, стоит производителям и торговле по-иному взглянуть на ценообразование в отношении своих же детей-школьников или «дружба дружбой...»?

Рэп от МЧС

К 165-летию со дня образования пожарной службы Беларуси сотрудники МЧС сняли о себе ролик. Это не просто пафосное видео, а яркий музыкальный клип, где в стиле рэп инспекторы и известные футболисты БАТЭ рассказывают о службе 101 и поздравляют всех спасателей с праздником. Видео недавно было опубликовано на YouTube-канале МЧС. Творческий подход вызвал интерес зрителей, которые посмотрели его около 30 тысяч раз. Это не первый опыт МЧС по созданию клипов. Прошлой весной спасатели сняли cover на песню «Тает лёд». На YouTube оно набрало более 310 тысяч просмотров.

Полную версию художественного видеоклипа с комментариями пользователей вы можете увидеть.

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Д.П.