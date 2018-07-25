Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Белорусские спасатели 25 июля отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот же день для сотрудников МЧС, их юных помощников и спортсменов во Дворце Независимости прошла экскурсия. Гости увидели залы, где проходила встреча «нормандской четвёрки», вручают госнаграды и верительные грамоты, подписывают важнейшие документы. Выставка фотографий из личного архива Президента позволяет проследить исторические моменты Беларуси.

Кроме впечатлений от увиденного сотрудники МЧС поделились наблюдением, что многое во Дворце сделано руками отечественных мастеров.

Но особенно впечатлил гостей уникальный музей. Помимо дорогих подарков от президентов, политиков и религиозных лидеров, здесь есть картины с белорусскими пейзажами и красивейшие изделия, сделанные на белорусских предприятиях.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Предоставилась абсолютно уникальная возможность побывать в этом замечательном здании и посмотреть воочию, а не по телевизору те самые места, где происходили все эти исторические события. Кроме профессионалов, работников МЧС, мы взяли с собой наших юных спасателей.

Кристина Лукьянчик, учащийся средней школы № 4 Несвижа:

Это хороший подарок. Во Дворец Независимости приглашают наших лучших земляков, которые выступали на международных уровнях, тут проходят различные мероприятия.

Полина Груша, учащийся средней школы № 3 Клецка:

Все залы роскошные, просто шикарные. Очень красивые. Я первый раз здесь, и меня очень впечатляют эти интерьеры.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Все гости стали ещё и свидетелями настоящей истории любви. Предложение руки и сердца для одной из сотрудниц стало незабываемым аккордом праздничного дня. Такое событие во Дворце Независимости произошло впервые.

Оксана Корево, диспетчер Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гродненского областного управления МЧС:

Конечно, я очень счастлива, очень рада, очень все красиво. Слегка неожиданно.