Прямой эфир

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости

25 июля 2018 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спасатели 25 июля отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-1

В этот же день для сотрудников МЧС, их юных помощников и спортсменов во Дворце Независимости прошла экскурсия. Гости увидели залы, где проходила встреча «нормандской четвёрки», вручают госнаграды и верительные грамоты, подписывают важнейшие документы. Выставка фотографий из личного архива Президента позволяет проследить исторические моменты Беларуси.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-4

Кроме впечатлений от увиденного сотрудники МЧС поделились наблюдением, что многое во Дворце сделано руками отечественных мастеров.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-7

Но особенно впечатлил гостей уникальный музей. Помимо дорогих подарков от президентов, политиков и религиозных лидеров, здесь есть картины с белорусскими пейзажами и красивейшие изделия, сделанные на белорусских предприятиях.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-10

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Предоставилась абсолютно уникальная возможность побывать в этом замечательном здании и посмотреть воочию, а не по телевизору те самые места, где происходили все эти исторические события. Кроме профессионалов, работников МЧС, мы взяли с собой наших юных спасателей.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-13

Кристина Лукьянчик, учащийся средней школы № 4 Несвижа:
Это хороший подарок. Во Дворец Независимости приглашают наших лучших земляков, которые выступали на международных уровнях, тут проходят различные мероприятия.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-16

Полина Груша, учащийся средней школы № 3 Клецка:
Все залы роскошные, просто шикарные. Очень красивые. Я первый раз здесь, и меня очень впечатляют эти интерьеры.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-19

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Все гости стали ещё и свидетелями настоящей истории любви. Предложение руки и сердца для одной из сотрудниц стало незабываемым аккордом праздничного дня. Такое событие во Дворце Независимости произошло впервые.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-22

Оксана Корево, диспетчер Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гродненского областного управления МЧС:
Конечно, я очень счастлива, очень рада, очень все красиво. Слегка неожиданно.

Подарок на День пожарной службы: сотруднице МЧС сделали предложение во Дворце Независимости-25

Экскурсии во Дворце Независимости не редкость. С самого начала здание задумывалось не только как административное, но и в том числе как открытая площадка для внимания белорусов.

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси с 1 августа вырастут детские пособия
25 июля 2018 16:54

В Беларуси с 1 августа вырастут детские пособия

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси
25 июля 2018 13:49

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси

«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление
25 июля 2018 12:13

«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление