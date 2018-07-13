Одеваем школьников: что предлагают белорусские производители

Новости Беларуси. 13 июля в Минске белорусские производители представили свое видение оригинальных моделей одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тренде следующего школьного сезона для мальчиков классические пиджаки, кардиганы и брюки, для девочек – стильные платья и юбки, а индивидуальность каждого ребенка подчеркнут необычные аксессуары. Будут ли это носить, выяснял Александр Лучонка.

Школьный шопинг для Моники – своего рода ежегодный экзамен. Уже в середине лета, она, как правило, примерно представляет, какое платье или сарафан на ней будет 1 сентября. Круглая отличница признается: хочется, чтобы учителя оценили не только знания, но и элегантный лук.

Моника Лайкович:

Я присмотрела себе вот эту юбочку и, наверное, пойду в шестой класс в ней.

А вот бабушка Ирина пришла найти подходящий костюм для внучки Вики. Строгий сарафан классического черного цвета, считает, подходящий вариант – такие вещи всегда в моде.

Ирина Тимофеева:

Одевается сарафан наверх гольфика или блузочки, и получается очень интересно. Она носит такие вещи. Ходим в школу, видим, что деткам такое нравится.

В основе коллекций этого года деловая элегантность, которую подчеркивают однотонные блузы, рубашки, жилеты и костюмы. Но варианты с сочетанием ярких цветовых гамм и отличительными нашивками тоже пользуется спросом, ведь многие юные покупатели хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Именно поэтому и выбирают стиль casual или slim fit.

Елена Турова, товаровед:

Дизайн имеет в наше время большое значение. В первую очередь обращают внимание на модель, а, наверное, во вторую уже на состав.

Главное, рассказывают специалисты, правильно сочетать цветовые гаммы и фактуры, особенно при таком большом выборе. Например, строгий костюм можно украсить яркими элементами, аксессуарами или обувью.

Светлана Кахро, начальник управления организации внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром»:

В этом году мы сделали больший акцент на, может быть, какой-то не совсем стандартный стиль. Это введение А-образных силуэтов, чтобы деткам было удобно. Использование трикотажного полотна, чтобы не был зажат ребенок в движениях. Очень долгое время он проводит в школе, и мы это учитываем, используем в наших конструкциях.

Всего в 2018 году белорусские предприятия предлагают больше 800 моделей одежды для школьников на любой вкус и цвет.