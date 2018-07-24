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Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней

24 июля 2018 17:07
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Новости Беларуси. Срок безвизового пребывания в Беларуси продлевается до 30 дней. Соответствующий указ подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней-1

Правила пересечения границы остаются прежними – через Национальный аэропорт Минск. Для въезда необходим паспорт или заменяющий его документ. Деньги – на каждый день пребывания определена сумма в рублях или валюте, эквивалентная двум базовым величинам. На сегодня это 49 рублей. И действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.

Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней-4

В документе актуализирован перечень государств, чьи граждане могут воспользоваться «безвизом». Из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила взаимные соглашения об отмене виз. Режим не распространяется на прибывающих в Беларусь авиарейсами из России. Принятие указа ожидала не только туристическая сфера. Документ должен стать одним из факторов роста экономики страны и усилить ее позиции как удобной площадки для организации международных деловых встреч, культурных и спортивных форумов.

Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней-7

Анатолий Акантинов, член правления общественного объединения «Гильдия маркетологов»:
Это сигнал того, что страна еще больше открывается, создает условия, готова двигаться в этом направлении. Это сигнал всем остальным участникам рынка – туроператорам, гостиницам, государственным органам управления, внешним партнерам – для того, чтобы они активизировались в этом направлении.

Понятно, что под лежачий камень вода не течет, и здесь надо кроме условий прилагать какие-то усилия и финансового характера, и политического, и партнерского. То есть предстоит очень большая работа, потому что турист сам просто не поедет. Для этого надо создавать еще и какие-то яркие события, и какие-то преференции. Потому что на самом деле за туриста сражаются все.

Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней-10

Старт есть. Сейчас дело уже за специалистами, маркетологами, дипломатами, которые это должны взять и начинать развивать эти условия.

Право воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь получат также участники и организаторы предстоящих вторых Европейских игр, которые Минск будет принимать в 2019 году.

Срок «безвиза» в Беларуси продлили до 30 дней-13

Соответствующий указ 24 июля подписал Президент. Посетить нашу страну в дни проведения игр официальные представители дирекции соревнований, а также иностранные туристы смогут по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования.

# Туризм # общество # Анатолий Акантинов # Фотофакт

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