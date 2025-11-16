Польша откроет ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью

Возвращаемся на польскую границу, где готовятся к возобновлению работы два пункта пропуска. Была информация, что в «Берестовице» и «Брузгах» 16 ноября вечером начнет работать электронная очередь и вновь станет доступно онлайн-бронирование времени и даты проезда границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, что по решению Варшавы через «Брузги» будут пропускать только легковые автомобили. В «Берестовице» выехать в Евросоюз смогут легковушки, автобусы, а также грузовики из стран ЕС, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.