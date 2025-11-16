Польша откроет ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью
Возвращаемся на польскую границу, где готовятся к возобновлению работы два пункта пропуска. Была информация, что в «Берестовице» и «Брузгах» 16 ноября вечером начнет работать электронная очередь и вновь станет доступно онлайн-бронирование времени и даты проезда границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Напомним, что по решению Варшавы через «Брузги» будут пропускать только легковые автомобили. В «Берестовице» выехать в Евросоюз смогут легковушки, автобусы, а также грузовики из стран ЕС, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.
Какая обстановка на границе сейчас? В пункте пропуска «Берестовица» находится съемочная группа СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Мы сейчас находимся рядом с пунктом пропуска «Берестовица – Бобровники» в зоне ожидания. Сюда уже приезжают первые автомобили. Напомню, что примерно через 6 часов только возобновится движение на границе. Также заработает пункт пропуска «Кузница Белостоцкая», с нашей стороны это «Брузги».
Старт работы намечен на 2 часа ночи по минскому времени. Но уже сейчас здесь, как мы видим, большое скопление транспорта. Чтобы создать комфортные условия для водителей, белорусская сторона уже с 8 вечера начала регистрацию машин в зонах ожидания. Водители встают в электронную очередь по мере пребывания к границе. Скоро начнется таможенный и пограничный контроль, чтобы к моменту открытия транспортного коридора, машины уже были оформлены и могли въезжать в Польшу.
Галина Буро:
Надо сказать, что белорусская сторона была полностью готова к открытию границы. Причем время простоя мы использовали во благо. Была проведена реконструкция пункта пропуска «Берестовица». Также обновлены «Брузги». Причем обновился не только асфальт, но и в разы увеличилась пропускная способность.
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