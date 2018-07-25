В Беларуси с 1 августа вырастут детские пособия

Новости Беларуси. В Беларуси следом за пенсиями вырастут пособия при рождении детей. Перерасчёт проведут с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем на душу населения это 213 рублей 67 копеек. Эта сумма не изменится вплоть до октября. Пропорционально его росту изменятся и размеры некоторых детских пособий. Напомним, ранее в связи с ростом уровня средней зарплаты по стране объявлено и о повышении пособий на детей в возрасте до трёх лет. Прибавка варьируется от 17 до 21 рубля. Так, выплаты на первого ребенка составят 329 рублей, на второго и последующих детей – 376 на ребенка-инвалида до 3 лет – 423 рубля в месяц.