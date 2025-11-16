Брестская область зарегистрировала знак #1региoн. А так вообще можно? Вот что говорит закон
Алена Сырова, политический обозреватель:
В Брестской области предпочитают называть себя первым регионом. И здесь логика ясна. Первый по алфавиту, с цифрой 1 на автомобильных номерах. Сложнее в этом смысле пришлось бы Минску, если бы таким путем пошел в брендировании. Сейчас-то номера и с восьмеркой выдают, а раньше с семеркой – не разорвешься. Но, как нам пояснили, все же смысл авторы идеи вкладывали более глубокие, чем просто красивые цифры. Брестская область таким образом хотела мотивировать жителей своего региона стремиться к лучшему. А остальным, получается, намекнуть, что им лидерами не стать, как бы ни старались?
Юрий Хомич, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
Все, кто живет в Брестской области, он старается сделать лучше и быть первым везде. То есть, если начинаешь делать что-то, чем-то заниматься, ты должен это делать качественно, быть первым. На сегодняшний день мы зарегистрировали знак #1региoн, который будет использоваться во всех сферах – промышленности, сельского хозяйства, спорта, медицины, социальной сферы. Этот знак мы будем развивать как бренд нашего региона.
На сегодня мы занимаемся брендированием не только города Бреста, но и Брестской области. И ожидаем то, что в ближайшее время у нас будет идентичность не только областного центра, но и каждого района. Понятно, что это стратегическая задача, не так просто это все сделать, но я думаю, что мы добьемся того, что в скором времени все предприятия, все остановочные пункты, весь транспорт общественный, все, что находится в Брестской области – под первым регионом, мы в этом направлении движемся.
Алена Сырова:
Кейс, согласитесь, любопытный и запоминающийся. Хотя, как только брестчане таким образом стали позиционировать и рекламировать самих себя, многие задавались вопросом – а так вообще можно было? Со временем о юридических нюансах позабыли и привыкли, но не я. Мы расставили точки над i в МАРТе.
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В законе о рекламе есть прямая норма, которая говорит о том, что будет являться ненадлежащей реклама, в которой содержатся слова в превосходной степени или иные слова, создающие впечатление о преимуществе, если это не подтверждено документально. За исключением, если, например, принимала участие организация в выставке и товару по результатам опроса либо исследований экспертов было дано заключение о том, что действительно этот товар в рамках выставки признан лучшим, победителем в какой-то номинации.
Допустим, диплом о победе в конкурсе, на выставке будет являться надлежащим подтверждением. Если, например, в рекламе говорить, что мы продаем лучший товар, подтвердить это документально практически невозможно. Потому что, если без разных оговорок, без номинаций, без года и так далее, это значит, нужно подтверждение о том, что этот товар является лучшим среди всех товаров в стране вообще.
А вот, например, если первый регион, который продвигает свой бренд первости… Можно ли здесь рассматривать как нарушение?
Инна Гаврильчик:
На мой взгляд, нельзя. Потому что по административно-территориальному делению действительно этот регион идет первым. Поэтому это, можно сказать, констатация того, что уже есть. А вот другое дело, если говорить, что первый среди других, вот тогда уже здесь усматривается и сравнение, и использование слова «первый» в качестве слова, говорящего о преимуществе.
Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси! Читайте здесь.