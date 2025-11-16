Брестская область зарегистрировала знак #1региoн. А так вообще можно? Вот что говорит закон

Алена Сырова, политический обозреватель: В Брестской области предпочитают называть себя первым регионом. И здесь логика ясна. Первый по алфавиту, с цифрой 1 на автомобильных номерах. Сложнее в этом смысле пришлось бы Минску, если бы таким путем пошел в брендировании. Сейчас-то номера и с восьмеркой выдают, а раньше с семеркой – не разорвешься. Но, как нам пояснили, все же смысл авторы идеи вкладывали более глубокие, чем просто красивые цифры. Брестская область таким образом хотела мотивировать жителей своего региона стремиться к лучшему. А остальным, получается, намекнуть, что им лидерами не стать, как бы ни старались?

Юрий Хомич, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:

Все, кто живет в Брестской области, он старается сделать лучше и быть первым везде. То есть, если начинаешь делать что-то, чем-то заниматься, ты должен это делать качественно, быть первым. На сегодняшний день мы зарегистрировали знак #1региoн, который будет использоваться во всех сферах – промышленности, сельского хозяйства, спорта, медицины, социальной сферы. Этот знак мы будем развивать как бренд нашего региона.

На сегодня мы занимаемся брендированием не только города Бреста, но и Брестской области. И ожидаем то, что в ближайшее время у нас будет идентичность не только областного центра, но и каждого района. Понятно, что это стратегическая задача, не так просто это все сделать, но я думаю, что мы добьемся того, что в скором времени все предприятия, все остановочные пункты, весь транспорт общественный, все, что находится в Брестской области – под первым регионом, мы в этом направлении движемся.

Алена Сырова:

Кейс, согласитесь, любопытный и запоминающийся. Хотя, как только брестчане таким образом стали позиционировать и рекламировать самих себя, многие задавались вопросом – а так вообще можно было? Со временем о юридических нюансах позабыли и привыкли, но не я. Мы расставили точки над i в МАРТе.