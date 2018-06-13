Национальный аэропорт «Минск» изменит тарифы на платную парковку с 15 июня

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» изменяет тарифы на услуги платной охраняемой круглосуточной автостоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с прейскурантом, размещенным на сайте аэропорта, с 15 июня стоянка автомобиля до часа подорожает с 1,5 до 2 рублей, за сутки придется выложить 12 рублей – вместо 6 рублей ранее, и с 69 до 120 рублей изменится стоимость хранения от 27 суток до месяца.

Отметим, помимо платной охраняемой автостоянки на 1235 мест, в Национальном аэропорту имеется бесплатная парковка на 1579 машиномест.