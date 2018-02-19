«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам

Новости Беларуси. За важное дело – рассказать и показать красоты своих родных мест – взялись ученики Брестского областного лицея. Возрождать интерес к малой родине они планируют с помощью туристических маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже разработали путеводитель по Бресту. Теперь на очереди маленькие деревушки, из которых лицеисты приехали. Таким образом, у каждого гида будет свой автор.

О своей малой родине – деревушке на 80 дворов – Елена может рассказывать часами, хоть и покинула ее полгода назад. Откуда на перекрестке улиц взялся валун, как выглядела деревня во времена Великого княжества Литовского и архитектурные особенности церкви по соседству – полноценный гид еще не на бумаге, но в голове уже прорисован.

Елена Бурак, учащаяся Брестского областного лицея:

Это мог бы быть маршрут пешеходный. Могли бы заходить к людям, которые видели основание деревни. Или даже маршрут по природным условиям, речкам, озерам.

Не только рассказать, но и разработать авторский туристический маршрут по своей малой родине предложили всем лицеистам. Задумку те подхватили мгновенно.

Екатерина Трофимчук, учитель географии Брестского областного лицея:

Их очень завлекало. Они ездили, даже были остановлены пограничниками, потому что практически оказались в пограничной зоне (для этого необходимо иметь разрешение).

Приезжих из окрестных сел в лицее три четверти. А это значит, что свою порцию внимания получат десятки самобытных сел. Например, родной агрогородок Андрея. Парень готов показать и доказать: его малую родину все еще недооценивают.

Андрей Романовский, учащийся Брестского областного лицея:

Буквально пару километров, и ты в Беловежской пуще. Это очень интересно, так как растительность, которая встречается в Беловежской пуще, может встречаться и в наших лесах. Животные, которые живут на территории Беловежской пущи, могут, можно сказать, зайти в гости и к нам.

Готова создать маршрут и даже водить экскурсии по местам, где росла, и Анна. Ее родной уголок неприметен лишь на первый взгляд. Но стоит только копнуть немного глубже…

Анна Сегенчук, учащаяся Брестского областного лицея:

Туристический маршрут можно проложить через несколько точек-достопримечательностей нашей деревни: через этот панский дом, клуб, церковь. Мечта каждого из них – возродить интерес к своей малой родине.