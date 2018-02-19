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«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам

19 февраля 2018 22:27
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Новости Беларуси. За важное дело – рассказать и показать красоты своих родных мест – взялись ученики Брестского областного лицея. Возрождать интерес к малой родине они планируют с помощью туристических маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-1

  

Уже разработали путеводитель по Бресту. Теперь на очереди маленькие деревушки, из которых лицеисты приехали. Таким образом, у каждого гида будет свой автор. 

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-4

  

О своей малой родине – деревушке на 80 дворов – Елена может рассказывать часами, хоть и покинула ее полгода назад. Откуда на перекрестке улиц взялся валун, как выглядела деревня во времена Великого княжества Литовского и архитектурные особенности церкви по соседству – полноценный гид еще не на бумаге, но в голове уже прорисован. 

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-7

  

Елена Бурак, учащаяся Брестского областного лицея:   
Это мог бы быть маршрут пешеходный. Могли бы заходить к людям, которые видели основание деревни. Или даже маршрут по природным условиям, речкам, озерам.  

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-10

  

Не только рассказать, но и разработать авторский туристический маршрут по своей малой родине предложили всем лицеистам. Задумку те подхватили мгновенно.  

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-13

  

Екатерина Трофимчук, учитель географии Брестского областного лицея:
Их очень завлекало. Они ездили, даже были остановлены пограничниками, потому что практически оказались в пограничной зоне (для этого необходимо иметь разрешение). 

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-16

   

Приезжих из окрестных сел в лицее три четверти. А это значит, что свою порцию внимания получат десятки самобытных сел. Например, родной агрогородок Андрея. Парень готов показать и доказать: его малую родину все еще недооценивают. 

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-19

  

Андрей Романовский, учащийся Брестского областного лицея:
Буквально пару километров, и ты в Беловежской пуще. Это очень интересно, так как растительность, которая встречается в Беловежской пуще, может встречаться и в наших лесах. Животные, которые живут на территории Беловежской пущи, могут, можно сказать, зайти в гости и к нам.  

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-22

  

Готова создать маршрут и даже водить экскурсии по местам, где росла, и Анна. Ее родной уголок неприметен лишь на первый взгляд. Но стоит только копнуть немного глубже…  

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-25

  

Анна Сегенчук, учащаяся Брестского областного лицея:  
Туристический маршрут можно проложить через несколько точек-достопримечательностей нашей деревни: через этот панский дом, клуб, церковь.  

Мечта каждого из них – возродить интерес к своей малой родине.  

«Они ездили, даже были остановлены пограничниками». Лицеисты из Бреста создали туристические маршруты по родным местам-28

   

Елена Бурак:  
Если в большом городе многие люди просто живут и спешат куда-то, то здесь люди могут расслабиться.  

Тем более, что многие после университета планируют вернуться. В родную деревеньку тянет каждые выходные и Елену. Только здесь можно по-настоящему отдохнуть от городской суеты.  

# общество # Фотофакт # Елена Бурак # Екатерина Трофимчук # Андрей Романовский # Анна Сегенчук # Год малой родины

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