Более 16 млн белорусских рублей! Как государство зарабатывает на продаже конфиската?

Именно с изъятия и описи начинается путь конфискованных товаров. Вещей, чьи истории отмечены нарушением закона, ошибкой в документах. Причины конфискации могут быть разными, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Юрий Дырман, заместитель начальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

Использование специально оборудованных тайников, то есть когда человек целенаправленно пытается обмануть государство, в том числе в лице таможенных органов. Это может быть какой-то ввоз серого импорта в страну, используя различные методы, когда где-то им удалось этот товар провести в результате выборочности контроля. Механизм конфискации также существует у нас в стране и при незаконном перемещении валюты, которая подлежит декларированию с установленного порога 10 тысяч долларов США. Более 16 миллионов белорусских рублей. Таков доход государства за 10 месяцев 2025 года от продажи товаров, конфискованных таможенными органами.

Ежедневно ведомство пресекает незаконный ввоз и изымает груз. Один из таких примеров: Юрий Дырман:

Летом этого года брестскими таможнями были выявлены факты незаконного ввоза с территории Польши 63 предметов форменной тактической одежды, оценочной стоимостью более 107 тысяч белорусских рублей. Данная одежда на сопредельной территории гражданином Российской Федерации раздавалась физическим лицам, которые ввозили ее беспошлинно под видом товара личного пользования. Ну а здесь, соответственно, она уже собиралась и вовлекалась в экономический оборот. Соответственно, факт выявлен, гражданин Российской Федерации привлечен к ответственности с конфискацией данной формы тактической одежды, и одежда обращена в доход государства. После изъятия начинается кропотливый процесс – опись, оценка, экспертиза. Цель – установить законность претензий на имущество и оценить его рыночную стоимость. Если суд признает изъятие правомерным, то товар попадает на прилавки.