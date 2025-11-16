Об ответственности за плохой интернет и популярности домашних телефонов. Поговорили с Кириллом Залесским

Интервью с министром связи и информатизации Беларуси Кириллом Залесским в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Сколько абонентов пользуются стационарной телефонной связью?

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Если говорить об электросвязи, о стационарных телефонах, стационарных каналах интернета, то при всем насыщении рынка небольшой рост мы наблюдаем. Сегодня у нас рынок стабилизировался на уровне практически 100-процентного удовлетворения спроса. У нас сегодня порядка 4 миллионов 100 тысяч абонентов стационарной телефонной связи. Это количество чуть-чуть сокращается, потому что люди зачастую отказываются от домашнего телефона, но именно от телефона. Что касается абонентов широкополосного доступа в интернет, в первую очередь по оптоволоконным линиям связи, то это количество растет. За последние пять лет оно выросло примерно на 70 тысяч абонентов. Цифра вроде бы небольшая, но она характеризует как раз таки насыщение рынка. Сегодня к широкополосному интернету, проводному интернету подключено примерно 3 миллиона 300 тысяч абонентов. И надо понимать, что это домохозяйства. Соответственно, можно смело умножать на два с небольшим, чтобы понять, сколько человек этим пользуется. Я думаю, что в любом случае широкополосный интернет мы не забудем, от него никогда не откажемся. Потому что все-таки эта технология позволяет пропустить большие скорости и большие объемы трафика для конкретного абонента. Вернутся ли белорусы к разговорам по домашнему телефону?

Насколько вообще вероятно, что белорусы к домашним телефонам и разговорам по домашнему телефону вернутся? Кирилл Залесский:

Давайте друг у друга спросим, как часто мы с вами разговариваем по стационарному телефону, тем более из дома. Да, на работе каждый из нас его использует, но дома мы все-таки от этого отвыкли. Однако как средство связи для особых случаев, ведь всегда у нас есть какие-то критические ситуации, чрезвычайные ситуации, как резервный источник связи. Этот вид электросвязи должен оставаться, потому что у нас может забарахлить мобильная связь, у нас могут случаться какие-то катаклизмы, природные в том числе, которые влияют на работу мобильной связи, поэтому от стационарной связи, безусловно, отказываться не следует. Но я думаю, что в любом случае разговор по проводной связи гораздо более безопасный, чем разговор по мобильной связи. Он и более устойчивый, и более безопасный с точки зрения внешнего проникновения. Но и в целом, мне кажется, опора на стационарные сети позволит разгрузить и мобильную связь. Операторов связи будут наказывать за плохой интернет?