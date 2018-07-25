Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси

Основная задача посла – это продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, а также непосредственная работа с белорусскими участниками предстоящего события.

Дарья Домрачева, посол II Европейских игр:

Я помню то время, когда у многих рождалась ассоциация с четвертым местом нашей хоккейной команды на Олимпийских играх. Именно в тот момент, я помню, многие-многие по всему миру заговорили о Беларуси. Очень важно продолжать такую традицию популяризации, в том числе страны через большой спорт.

Раз уж у нас проводится в стране такой турнир, хочется, чтобы наши родные белорусские болельщики тоже пропитались всей атмосферой этих Игр и действительно ждали этого события. Уже когда оно начнется, получали от него только самые хорошие позитивные эмоции.