Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси

Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала послом II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы мультифорума запустили новый проект под названием «Звездные послы II Европейских игр».
Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала послом II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы мультифорума запустили новый проект под названием «Звездные послы II Европейских игр».
В штаб-квартире НОК прима отечественного спорта получила сертификат о новом назначении.
Основная задача посла – это продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, а также непосредственная работа с белорусскими участниками предстоящего события.
Дарья Домрачева, посол II Европейских игр:
Я помню то время, когда у многих рождалась ассоциация с четвертым местом нашей хоккейной команды на Олимпийских играх. Именно в тот момент, я помню, многие-многие по всему миру заговорили о Беларуси. Очень важно продолжать такую традицию популяризации, в том числе страны через большой спорт.
Раз уж у нас проводится в стране такой турнир, хочется, чтобы наши родные белорусские болельщики тоже пропитались всей атмосферой этих Игр и действительно ждали этого события. Уже когда оно начнется, получали от него только самые хорошие позитивные эмоции.
Церемония открытия II Европейских игр состоится на главной спортивной арене страны – минском стадионе «Динамо» – 21 июня 2019 года. На мультифоруме более 4 тысяч атлетов разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. В 10-ти из них выступления станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.