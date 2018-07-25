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Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси

25 июля 2018 10:12
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Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала послом II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы мультифорума запустили новый проект под названием «Звездные послы II Европейских игр».

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-1

В штаб-квартире НОК прима отечественного спорта получила сертификат о новом назначении.

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-4

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-6

Основная задача посла – это продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, а также непосредственная работа с белорусскими участниками предстоящего события.

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-9

Дарья Домрачева, посол II Европейских игр:
Я помню то время, когда у многих рождалась ассоциация с четвертым местом нашей хоккейной команды на Олимпийских играх. Именно в тот момент, я помню, многие-многие по всему миру заговорили о Беларуси. Очень важно продолжать такую традицию популяризации, в том числе страны через большой спорт.

Раз уж у нас проводится в стране такой турнир, хочется, чтобы наши родные белорусские болельщики тоже пропитались всей атмосферой этих Игр и действительно ждали этого события. Уже когда оно начнется, получали от него только самые хорошие позитивные эмоции.

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-12

Церемония открытия II Европейских игр состоится на главной спортивной арене страны – минском стадионе «Динамо» – 21 июня 2019 года. На мультифоруме более 4 тысяч атлетов разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. В 10-ти из них выступления станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.

Дарья Домрачева рассказала, когда многие по всему миру заговорили о Беларуси-15

# Европейские игры # Дарья Домрачева # Фотофакт

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