Вырастут пособия и бюджет прожиточного минимума. Что изменится в Беларуси с 1 августа

Новости Беларуси. В Беларуси следом за пенсиями вырастут пособия при рождении детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 25 июля.

Перерасчет проведут с 1 августа. За основу будет взят новый размер бюджета прожиточного минимума. В среднем, на душу населения это 213 рублей 67 копеек. Эта сумма не изменится вплоть до октября.

Бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в три месяца. Пропорционально его росту изменятся и размеры некоторых детских пособий.

Напомним, ранее в связи с ростом уровня средней зарплаты по стране объявлено и о повышении пособий на детей в возрасте до 3 лет.