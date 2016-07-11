Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2016 году?

Новости Беларуси. С распродаж школьной формы начала торговля Минска сезон подготовки к новому учебному году.

Полсотни магазинов и универмагов откроют специализированные секции и отделы. Ассортимент – широкий: от детской одежды и обуви до письменных принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Сегодня собрать ученика младших классов в школу родителям обойдётся в сумму от 170 рублей до 700. Если это старшеклассник, то родителям придётся заплатить немного больше: от 220 до 840 рублей.