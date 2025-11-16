Катастрофа для Литвы – закрытые границы уничтожают бизнес! К чему привела грязная игра соседа?

На неделе мы наблюдали, как разворачивается ситуация на белорусско-литовской границе. И если в пунктах пропуска наконец установилась тишина (грузовики переместили на спецстоянки, этот вопрос взял на контроль Президент, поручая обеспечить безопасность и людей, и грузов), то в политико-дипломатической плоскости кипели страсти. В основном эмоционировала литовская стороны, кидаясь из крайности в крайность. Вильнюс то хотел призвать Минск к ответу, то присылал прошения, то переходил на выяснения отношений внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша позиция при этом оставалась и остается неизменной: Беларусь готова к возобновлению диалога и выступает за нормализацию ситуации. Мы к этому готовы. Мяч на стороне Вильнюса. Но вместо того, чтобы успокоиться и признать свои ошибки (ну, в первый раз что ли, не обдумав, что-то закрывают, вспомните ту же «Игналинку»), в Литве продолжили фантазировать на приграничные темы. Дошло до того, что Вильнюс в этом вопросе заручился поддержкой даже Эстонии, которая хоть с нами границ и не имеет, но в случае чего обязуется их закрыть. Ну, эпоха новых географических открытий, не иначе. В любом случае Минск в ожидании дальнейших шагов от Литвы. Что выберет Вильнюс, переговоры или эскалацию, кто на самом деле опустил шлагбаумы на наших рубежах и какими принципами руководствуется Беларусь в нынешней ситуации? Разбирался наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Политикам неплохо присмотреться к карте мира. Литва, Беларусь и Украина могли бы создать трансграничный хаб планетарного масштаба. Создать самый безопасный коридор с Севера на Юг, с Запада на Восток. Но Украина полыхает, а Литва утопает во внутреннем политическом кризисе из-за своих же необдуманных шагов. Когда в конце октября Беларусь собирала экспертов в поисках евразийской безопасности, Литва бесцеремонно закрыла границы. Это безумная афера! Лукашенко о закрытии Литвой границы с Беларусью. Читайте здесь. В то время когда Беларусь пытается наводить мосты с соседями, Литва бомбит необдуманными заявлениями. Они закрыли не границы, они бросили своих перевозчиков на произвол судьбы. Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее. Подробности.

Благодаря крепкой вертикали власти в Беларуси вопрос с забытыми Вильнюсом грузовиками на литовских номерах по поручению Президента был решен немедленно. В целях безопасности дороги стороны освободили от праздно шатающихся и оккупировавших обочины большегрузов. Созданы специальные площадки. В целях безопасности взяты под охрану. Так удалось избежать и провокаций, и ДТП. Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой. Подробности. О водителях, а это почти полторы тысячи измотанных дорогой и пограничными перипетиями человек из разных стран, лично позаботился глава белорусского государства. Хотите – езжайте по домам. Хотите – ждите разумного решения Вильнюса. Комфортные условия Беларусь гарантировала. «Водителей не обижать». Лукашенко дал поручение по литовским грузовикам.

Конечно, за охрану дорогостоящих машин перевозчикам придется заплатить, как за любые другие услуги. Но перевозчики, в основном литовские, уже терпят убытки, что называется, оплачивают по счетам утоление геополитических амбиций литовских политиков. Бизнес прибалтийских перевозчиков продолжает «тонуть», а правительство Литвы бездействует. Об этом кричат местные литовские СМИ. Действительно, в угоду брюссельского лобби атомные компетенции уничтожены, промышленные предприятия закрыты. И у литовцев два пути – аграрный бизнес, хотя местную продукцию с полок с каждым годом вытесняют аналоги из большой Европы, либо возить чужие товары. Теперь и путь перевозчикам застопорило их же правительство.

Айнис Петкус, блогер (Литва):

Есть некие организации военные, которые готовы зачищать Литву от нелояльных граждан. Даже была дискуссия откровенно, что их, может быть, надо просто утилизировать. И под это старались провести закон. Но этого не произошло. Так теперь скажите, пожалуйста, если тысяча водителей увидят, что в Беларуси все хорошо, их никто не гнобит, все там будет реально хорошо, увидят это гостеприимство – и они вернутся в Литву. Они сразу становятся нелояльными гражданами. Литовские перевозчики потеряют доверие, а значит, контракты. Без них заказчики услуг, крупнейшие транскорпорации, обойдутся. Только как жить людям? Зарабатывать на контрабанде белорусских сигарет? В этот бизнес вовлечено целое приграничье. И внутреннюю проблему правительство Литвы попыталось раздуть до межгосударственного конфликта. Мол, из-за шаров в небе Вильнюс закрыл сухопутные границы. Только мимо. Контрабандное лобби от этого точно не сдулось. Это подтверждают и литовские СМИ.

Контрабандные аэростаты по-прежнему летят через границу. В выходные один такой шар с сигаретами приземлился во дворе жилого дома в Алитусе. Пока полиция добралась до места, контрабандисты успели приехать, забрать груз и скрыться. Жители признаются: ощущают себя небезопасно. И не понимают, почему, зная о сети, правоохранители до сих пор не задержали ее организаторов. Сами службы отвечают: расследования идут, контрабандистов на литовской стороне обещают разгромить, но сроков не называют. Премьер Литвы пообещала солидарное закрытие границ с Беларусью со стороны Латвии и Эстонии. Правда, депутаты Сейма после этого попросили главу своего правительства найти общую границу Эстонии и Беларуси. Случайно не там, где Псаки обещала высадить шестой флот США у границ с Беларусью? Такие границы абсурда будоражат общество всех прибалтийских стран.

Андрей Мамыкин, политолог, бывший депутат Европейского парламента (Латвия):

Дурной пример заразительный, много мозгов не надо для того, чтобы совершить глупость. Латвийское правительство тоже вынашивает планы закрыть границу с Республикой Беларусь, хотя частично она уже для определенных категорий закрыта довольно давно. Например, нельзя пересекать латвийско-белорусскую границу в пешем режиме, только на автомобиле. Но, по крайней мере, на автомобиле в КПП «Патерниеки» с нашей стороны это еще возможно. Вот националисты все дружно сейчас надувают губки и считают, что мы сейчас закроем границу латвийско-белорусскую. Но есть Латвия другая, есть Латвия простых людей, таких, как вы и я, которые любят белорусов, культуру, язык, национальную вашу кухню, вашу географию, ваши санатории, медицину и просто продукты питания в магазине. И вот эти люди, граждане и неграждане Латвии, сейчас очень сожалеют о том, что граница может быть закрыта, потому что многие латвийцы ездили, ну, просто так удобно было, особенно из Латгалии, через литовско-белорусские пункты пропуска. Короче, удобнее, быстрее, по пути еще и Литву посмотрели. Пока наши органы внутренних дел обеспечивают безопасность литовским водителям и их имуществу, руководитель силового ведомства Литвы предложил гражданам своей страны нарушать закон на территории соседнего государства. Своему правительству ответили сами же литовцы. Местная ассоциация автоперевозчиков LINAVA пообещала акции протеста на территории самой Литвы и даже в Брюсселе, если Вильнюс не начнет договариваться с Минском.

Владислав Кондратович, министр внутренних дел Литвы:

Этот вопрос мы решим на уровне пограничников. Правительство Литвы пыталось договориться напрямую с Лидским погранотрядом. В Вильнюсе либо так оценивают свою малозначимость, либо судят по своим же стражам границ – по договорнякам с контрабандистами. Лукашенко рассказал, когда Беларусь будет готова к открытию границы с Литвой. Очередная попытка испортить имидж для Беларуси обернулась фиаско. Мимо. Уважение к белорусской власти только еще больше подросло среди литовского общества.