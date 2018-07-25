Прямой эфир

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси

25 июля 2018 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси могут создать Институт государственных экспертов. Об этом 25 июля заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прошел в научно-технологическом парке БНТУ.

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси-1

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси-3

Серьезную проверку специалистов в объединении будут проходить все инновационные проекты, претендующие на финансирование за счет средств бюджета или предприятий. Разработки должны содержать минимальные риски для производственников, готовых воплотить стоящую идею в реальность.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для того, чтобы эти проекты действительно работали, я считаю, что должна быть очень серьезная экспертиза. Если он ставит свою подпись эксперта, значит, он говорит о том, что эта тематика научная или инновационная разработка является действительно принципиально новой не только для отечественной экономики, но и на мировом уровне. Меньше будет мелкотемья и тех патентов, отчетов научно-технических, которые лежат на полке.

Коснулся разговор и других важных вопросов, в частности, в сфере образования. К примеру, возможность выплат минимальных стипендий всем студентам-бюджетникам, вне зависимости от успеваемости, а также строительство студенческого городка для БНТУ.

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси-6

Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси-8

 

# Белорусская наука # общество # Михаил Мясникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление
25 июля 2018 12:13

«Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов, приезжающих в Беларусь на оздоровление

«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней
25 июля 2018 11:54

«Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза до 30 дней

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса
25 июля 2018 11:26

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса