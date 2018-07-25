Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси могут создать Институт государственных экспертов. Об этом 25 июля заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прошел в научно-технологическом парке БНТУ.

Серьезную проверку специалистов в объединении будут проходить все инновационные проекты, претендующие на финансирование за счет средств бюджета или предприятий. Разработки должны содержать минимальные риски для производственников, готовых воплотить стоящую идею в реальность.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для того, чтобы эти проекты действительно работали, я считаю, что должна быть очень серьезная экспертиза. Если он ставит свою подпись эксперта, значит, он говорит о том, что эта тематика научная или инновационная разработка является действительно принципиально новой не только для отечественной экономики, но и на мировом уровне. Меньше будет мелкотемья и тех патентов, отчетов научно-технических, которые лежат на полке.

Коснулся разговор и других важных вопросов, в частности, в сфере образования. К примеру, возможность выплат минимальных стипендий всем студентам-бюджетникам, вне зависимости от успеваемости, а также строительство студенческого городка для БНТУ.