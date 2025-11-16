Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси!

Хотя они себя предпочитают называть первым регионом. И здесь логика ясна. Первый по алфавиту, с цифрой 1 на автомобильных номерах. Сложнее в этом смысле пришлось бы Минску, если бы таким путем пошел в брендировании. Сейчас-то номера и с восьмеркой выдают, а раньше с семеркой – не разорвешься. Но, как нам пояснили, все же смысл авторы идеи вкладывали более глубокие, чем просто красивые цифры. Брестская область таким образом хотела мотивировать жителей своего региона стремиться к лучшему.

Что у вас ассоциируется с Витебском? «Славянский базар» и 100 % василек, «валошка» на матчынай мове, калі не ведалі. Так вот, маленькие сказочные персонажи, названные в честь цветка, валошки, уже появились на улицах города и мотивируют жителей и гостей как минимум улыбнуться. Архитектурные формы, особенно с упором на исторические факты, похоже, самый популярный способ региональной самопрезентации.

В Гомеле на гербе с 1997 года – рысь, красивый, сообразительный и очень осторожный зверь. Теперь он будет буквально везде как напоминание местным о собственной природе.

Андрей Морозов, начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома: Рысемания – это бренд Гомеля. Она появляется во всех сферах. То есть это и сувенирная продукция, от предприятий, делаются в виде шоколада, отливают, либо другие фигуры какие-то, деревянные, стеклянные. «Гомельстекло», «Гомельдрев». Все это отражается в виде их сувенирной продукции.

Александра Игнатенко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома: Брендовая фраза «Могилев – мой город» стала основой для создания сильной локальной идентичности. За этой фразой стоит укрепление гражданской гордости и принадлежности к своему городу, продвижение Могилева как туристического, культурного и инвестиционного направления, создание единого визуального и смыслового кода для всех городских инициатив.

Владислав Щепов, заведующий кафедрой государственной экономической политики Академии управления при Президенте Беларуси:

Очень важное направление – это брендинг территории, то есть это формирование позитивного имиджа территории, это формирование эмоций и представления о конкретном населенном пункте, о тех событиях, которые на этой территории происходят. Существуют населенные пункты с небольшой численностью. Так вот из-за правильного позиционирования и брендирования количество туристов в таком населенном пункте может в разы превышать количество проживающих.

Соответственно, это и доходы этой территории, это и связи человеческие или бизнес-связи, которые потом позволяют привлечь инвесторов. И это в целом позитивные эмоции, которые влияют на качество жизни людей. То есть люди проявляют определенный патриотизм по отношению к своему населенному пункту. И они хотят и жить, и возвращаться на эту территорию. Формирование бренда, маркетинга территорий является ключевой задачей сегодня органов госуправления, конкретно это исполнительного комитета и Совета депутатов.

Но и тут еще важный момент, государственно-частное партнерство. То есть не только исполком или Совет депутатов должен этим заниматься, должна быть инициатива снизу. То есть люди сами должны элементы этого бренда или маркетинга территории формулировать. То есть это и художники, это и экономисты, это и общественные организации. Они должны говорить о том, что есть наш населенный пункт, что есть наш район, чем он отличается от других районов и почему в этот район или город должны приезжать туристы и инвесторы. И сегодня инвесторы не только сами говорят, что мы такие прекрасные и с нами надо работать, они выбирают именно точку на земном шаре, где им комфортно и престижно работать.

Поэтому с этой точки зрения сегодня очень важно формировать этот бренд, заниматься маркетингом, применяя современные информационные технологии, в том числе работу в социальных сетях и работу с блогерами. Академия управления готова подучить органы власти в этом отношении и сделать даже специализированный курс для брендирования какого-то населенного пункта, области, района.