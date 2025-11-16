Инновации на дорогах Беларуси! Как умные переходы решают проблему освещения?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Из наблюдений. Очередей за бензином и за хот-догов нет. И это хорошо. А вот ехать часто темно. Животное, туманы, освещения не так много, как хотелось бы. Местами его вообще нет. Что удивительно, с электричеством в Беларуси-то дефицита не наблюдается. Вон, БелАЭС приняли решение развивать. Так что по факту, проблема это или просто ощущение? Разобрались в программе «Суровый взгляд».

Резкая смена декораций на ночной трассе для многих водителей становится ежедневным стресс-тестом, словно кто-то выключил рубильник. Но главная опасность не в самой темноте, а в том, что в ней пропадают ориентиры. Знаки становятся невидимками, а на повороте и вовсе можно вылететь, не разглядев изгибы и указатели. Ночью сюда тяжело водить, особенно сейчас, когда рано светлеет и поздно заходит солнышко. А когда начинается снег, дождь, подблеск асфальта, то все это усложняет. И пока одни вглядываются в эту дорожную мглу, другие ищут способы ее рассеять. Ответом на этот вызов становятся не просто фонари, а целый арсенал современных технологий.

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Только в этом году стоит отметить, что по инициативе Госавтоинспекции освещено порядка 115 пешеходных переходов. Причем на пешеходные переходы мы делаем основной упор. Также стоит отметить и аварийно опасные участки автодорог нашей страны. Освещено порядка 15 километров. Госавтоинспекция вносит регулярно инновации, предложения представителям власти по усовершенствованию дорожных условий. Можно увидеть сегодня в Могилевской области, город Чаусы, а также в Березинском районе Минской области «умные» пешеходные переходы. Один из таких «умных» переходов мы нашли и под Дзержинском. Это не просто зебра с фонарями. Система зажигает для человека персональную взлетную полосу и предупреждает водителей за сотню метров.

Дмитрий Христовский, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

Указанный комплекс устанавливается в местах аварийности, связанных с наездом на пешеходов. В настоящее время на территории Минской области установлено три таких умных пешеходных перехода. Последний установлен в 2025 году на автодороге М4, 105-й километр вблизи города Березино. Устройство таких пешеходных переходов будет продолжено. А Гомельская область и вовсе стала полигоном для дорожных инноваций. Здесь, что называется, обкатывают технологии будущего в реальных условиях. Слабые места знают, потому их и подсвечивают новыми решениями.

Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

В этом году нами были реализованы совместно с ГАИ УД Гомельского облисполкома такие пилотные проекты. Это устройства специальных сигнальных датчиков, которые работают на одной дороге, они врезаются туда. Также была нанесена дорога в Мозырском районе, фосфорная подсветка, когда в темноте машина подъезжает, и подходит человек, то сразу все это освещается и видно. Когда вышли ролики, то много было рекламации, которые говорили, что классно сделали, так бы везде. Современные стандарты – это не только фонари. Это технологии, которые меняют облик дорог. На смену прожорливым лампам прошлого пришли экономные светодиоды. А смертоносные бетонные глыбы мачт теперь заменяют на более безопасные стебли. Они гнутся при ударе и не ломают жизнь.