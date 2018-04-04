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Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка

04 апреля 2018 19:17
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Новости Беларуси. Спланировать отпуск поможет туристическая выставка. Она 4 апреля открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи предложений от десятков туроператоров. Это и традиционные Болгария и Турция, и новые направления, и круизные путешествия.

Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка-1

Развивается и туристическая инфраструктура Беларуси. Экскурсии по старинным замкам, промышленный и медицинский туризм. Сейчас Беларусь готовится к приему гостей II Европейских игр. И, судя по всему, болельщикам не придется скучать в перерывах между состязаниями.

Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Туристы приедут не только посмотреть соревнования, но и культуру нашу, отдохнуть где-то. Мы сегодня должны проанализировать и выстроить план, пока у нас время еще есть. И сделать так, чтобы на достойном уровне в каждом уголке страны, независимо от того, областной или районный это центр, любой населенный пункт, могли показать прелесть нашей культуры, красоту нашего народа, красоту нашей природы.

Такие мероприятия, как эта выставка, обязательно надо проводить. Надо выезжать участвовать, надо обучаться, надо работать для того, чтобы мы могли в экономику страны приносить дополнительные ресурсы, деньги.

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Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка-7

На выставку приехали 120 компаний из 16 государств. Это представители турбизнеса из Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта, КНР и других стран.

Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка-10

Евгений Булойчик, начальник управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Минская область – это уникальный регион, у нас порядка 40 % занимают леса. Поэтому, безусловно, у нас сегодня серьезные перспективы в экологическом, охотничьем туризме. Порядка 30 санаториев – это курортно-оздоровительные услуги. Мы сегодня готовимся серьезно к принятию туристов во время Европейских игр.

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# общество # Туризм # Евгений Булойчик # Сергей Ковальчук

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