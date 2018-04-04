Отдых-2018: как провести время летом? В Минске открылась большая туристическая выставка

Тысячи предложений от десятков туроператоров. Это и традиционные Болгария и Турция, и новые направления, и круизные путешествия.

Развивается и туристическая инфраструктура Беларуси. Экскурсии по старинным замкам, промышленный и медицинский туризм. Сейчас Беларусь готовится к приему гостей II Европейских игр. И, судя по всему, болельщикам не придется скучать в перерывах между состязаниями.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Туристы приедут не только посмотреть соревнования, но и культуру нашу, отдохнуть где-то. Мы сегодня должны проанализировать и выстроить план, пока у нас время еще есть. И сделать так, чтобы на достойном уровне в каждом уголке страны, независимо от того, областной или районный это центр, любой населенный пункт, могли показать прелесть нашей культуры, красоту нашего народа, красоту нашей природы.

Такие мероприятия, как эта выставка, обязательно надо проводить. Надо выезжать участвовать, надо обучаться, надо работать для того, чтобы мы могли в экономику страны приносить дополнительные ресурсы, деньги.

Как выигрывать на Олимпиаде, сделать Беларусь узнаваемой и почему министр спорта играет в бильярд? Большое интервью Сергея Ковальчука