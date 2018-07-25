В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, стоявшую в окне 9 этажа. Происшествие попало на видео

Новости Беларуси. Трагедии удалось избежать в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС спасли пятилетнюю девочку, которая стояла у распахнутого окна на 9 этаже. Ребенка заметил прохожий, который и позвонил спасателям.

Они отвлекли девочку, разговаривая с ней через закрытую дверь квартиры. В это время другой спасатель проник в квартиру по лестнице.

Отметим, что во время происшествия взрослых в квартире не было.

По полученной информации, мать попросила старшую сестру присмотреть за двумя детьми – пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По каким-то причинам женщина отлучилась, а мальчик ушел гулять на улицу.

Разбираться в причинах произошедшего будут сотрудники милиции.