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В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, стоявшую в окне 9 этажа. Происшествие попало на видео

25 июля 2018 10:56
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Новости Беларуси. Трагедии удалось избежать в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС спасли пятилетнюю девочку, которая стояла у распахнутого окна на 9 этаже. Ребенка заметил прохожий, который и позвонил спасателям.

В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, стоявшую в окне 9 этажа. Происшествие попало на видео-1

В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, стоявшую в окне 9 этажа. Происшествие попало на видео-3

Они отвлекли девочку, разговаривая с ней через закрытую дверь квартиры. В это время другой спасатель проник в квартиру по лестнице.

Отметим, что во время происшествия взрослых в квартире не было.

По полученной информации, мать попросила старшую сестру присмотреть за двумя детьми – пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По каким-то причинам женщина отлучилась, а мальчик ушел гулять на улицу.

Разбираться в причинах произошедшего будут сотрудники милиции.

В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, стоявшую в окне 9 этажа. Происшествие попало на видео-6

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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