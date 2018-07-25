От создателей кавера на песню «Тает лёд». Посмотрите, как борисовские спасатели читают рэп (там есть и Александр Глеб)

Новости Беларуси. К 165-летию со дня создания пожарной службы Беларуси сотрудники МЧС создали видеоролик о своей работе. Да не просто ролик, а клип с рэпом. История белорусской пожарной службы началась 25 июля 1853 года, когда минские власти официально выделили бюджет на содержание спасателей. С тех пор сотрудники МЧС постоянно доказывают, что решение это было правильным, а пожарные не даром едят свой хлеб.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси Через 141 год (в 1994 году) был учреждён День пожарной службы, а через 145 лет – военизированная пожарная служба перешла из МВД в МЧС. И, вот, сегодня в очередной раз пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Наверное, особенно спасателей порадовало видео борисовских коллег. Ролик продолжительностью четыре с половиной минуты был опубликован на YouTube-канале МЧС Беларуси 20 июля. За это время рэп в исполнении спасателей послушали более 26 тысяч раз. Пользователи видеохостинга похвалили труд авторов.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси «Отлично получилось, хоть сначала был немного предвзят по поводу рэпа, а в конце уже сам подпевал», «Ну вот круто, круто же. Не ожидала даже, что будет сделано так классно. Всем участникам определенно лайк. Да и в принципе, всем пожарным», «Вот так надо петь о Пожарной Охране! Ребята – супер!», «Молодцы! Очень здорово получилось!﻿». Клип начинается со входа в горящее помещение и звука дыхания, который напоминает одного известного персонажа серии фильмов. Также произносятся вступительные слова: «Они молча входят в пекло и молча совершают чудеса». После этого серьёзная атмосфера меняется на праздничную.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси Один из спасателей выходит из дома и идёт на службу, а затем работников МЧС поздравляют футболисты БАТЭ, среди которых Александр Глеб, Денис Щербицкий, Игорь Стасевич и Мирко Иванич. «Мы отмочим там, где вы отожжёте», – начинает читать рэп Black Craft. В чувстве юмора пожарным не откажешь. К слову, рэпер не приглашённый персонаж, а реальный сотрудник – старший инспектор МЧС Виктор Кийко.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси Продолжается ролик постановочным вызовом, но дальше кадры реального тушения горящего грузовика. Следом идёт описание трудностей с ночными вызовами и бумажной частью работы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси Не забыли пожарные и про «вторую половинку» спасателей. Часть клипа посвящена семьям работников МЧС: «Если б не наши жёны, кем бы стали мы? Спасибо им за любовь, спасибо им за заботу, спасибо и за детей, за обед на работу». И, конечно, поздравления. В припеве пожарные и футболисты поздравляют всех с праздником пожарной охраны.