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До Нового года – 45 дней! Как проходит подготовка к зимнему празднику в Минске?

16 ноября 2025 17:35
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Неделя выдалась еще та. Событий много, и далеко не все приятные. Но это не повод забыть – даже наоборот, что до Нового года остается всего ничего – 45 дней, и можно начать все с чистого листа. Да и зимние праздники всегда приносят в нашу жизнь чуть больше радости и красоты, конечно.

В Минске уже устанавливают главную зеленую красавицу страны. 30-метровая ель займет центральное место на Октябрьской площади. А городские улицы украшают огнями и гирляндами.

Давайте буквально на минуту погрузимся в новогоднюю атмосферу.

# Новый год

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