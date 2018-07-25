Штраф, исправительные работы или арест. ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам

Новости Беларуси. В ГАИ предупреждают об уголовной ответственности за дачу взятки госавтоинспекторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала 2018 года по этой статье возбуждено два десятка уголовных дел. Девяти правонарушителям вынесен приговор. Помимо больших штрафов, одного из водителей приговорили к исправительным работам сроком на два года, еще в одном случае – к ограничению свободы на год.

Как правило, водители нарушают закон, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки. Один из таких случаев был зафиксирован видеорегистратором в Брестской области.

В МВД также сообщают, что попытки дать взятку сотруднику ГАИ повторно либо в крупном размере грозят водителям ограничением свободы от двух до семи лет.