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Штраф, исправительные работы или арест. ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам

25 июля 2018 11:02
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Новости Беларуси. В ГАИ предупреждают об уголовной ответственности за дачу взятки госавтоинспекторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф, исправительные работы или арест. ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам-1

Только с начала 2018 года по этой статье возбуждено два десятка уголовных дел. Девяти правонарушителям вынесен приговор. Помимо больших штрафов, одного из водителей приговорили к исправительным работам сроком на два года, еще в одном случае – к ограничению свободы на год.

Как правило, водители нарушают закон, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки. Один из таких случаев был зафиксирован видеорегистратором в Брестской области.

В МВД также сообщают, что попытки дать взятку сотруднику ГАИ повторно либо в крупном размере грозят водителям ограничением свободы от двух до семи лет.

Штраф, исправительные работы или арест. ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам-4

# ГАИ # общество # Фотофакт

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