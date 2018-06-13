Получить FAN ID и пересечь Беларусь без визы. Болельщики со всего мира съезжаются на ЧМ-2018 по футболу

Новости Беларуси. Чемпионат мира по футболу в России стартует уже завтра, 14 июня. В соседнюю страну сейчас направляются сотни тысяч болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут многих из них проходит через Беларусь. Поэтому специально для любителей футбола на нашей границе создали особый режим.

Петр Бутрим, СТВ:

Всё ближе Чемпионат мира по футболу – всё больше потоки болельщиков в города, которые совсем скоро примут матчи планетарного масштаба. Любители футбола направляются в страну-хозяйку мундиаля – Россию, в том числе через Беларусь. На этом пункте пропуска уже побывали полсотни обладателей билетов из разных уголков мира.

Италия, Испания, Польша, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Сенегал и даже Австралия. На мундиаль стремятся со всех концов света. Для многих тысячи километров – не преграда. Транзит через Беларусь – тем более. Немец Дирк Рогушински осенью приезжал в Борисов на матч Лиги Европы. Сегодня – опять через Беларусь – мчит на свой третий топ-турнир.

Дирк Рогушински, болельщик (Германия):

У меня в планах посетить пять-шесть матчей с участием Германии, России и других стран. Я надеюсь, что турнир будет зрелищным, а люди в России – гостеприимными. Мой маршрут: Берлин – Варшава – Минск – Борисов – Москва. Во время турнира собираюсь открыть для себя еще несколько городов: Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Самара. Граница пройдена мгновенно. FAN ID (или карта болельщика) открывает шлагбаумы и ощутимо экономит время. К этому опытный фанат из Берлина уже привык.

Тем временем, в автобус садится болельщик из Перу. С 4 июня здесь пересекли границу любители футбола из 12 стран и пяти континентов. Для них до 25 июля действует отдельный канал без очередей и препятствий.

Павел Черепанов, начальник отделения пограничного контроля «Брест»:

Кроме того, в пограничные наряды, которые непосредственно оформляют болельщиков, следующих на Чемпионат мира, назначаются сотрудники, исключительно знающие иностранные языки – европейские: английский, немецкий, испанский. Также процедура оформления ускорена. Гражданам, следующим на Чемпионат мира, не требуется виза Республики Беларусь.