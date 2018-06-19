На 77 году ушёл из жизни бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько

Новости Беларуси. Не стало бывшего министра внутренних дел Беларуси Владимира Данько. Ему было 76 лет.

По информации УВД Миноблисполкома, Владимир Антонович родился четырнадцатого декабря 1941 года в Кореличском районе Гродненской области.

В 1965 году начинал службу в органах внутренних дел старшим инспектором службы Фрунзенского отдела милиции.

В четырехлетний период – с 1981 по 1985 годы – был замначальника, начальником управления охраны общественного порядка МВД БССР.

С 1991 года был заместителем министра внутренних дел РБ.

В 1994 году возглавлял Министерство внутренних дел РБ. Четыре года – с 1995 по 1999 – был руководителем Академии МВД.

Владимир Данько награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», другими государственными и ведомственными наградами.

В конце мая нынешнего года скончался бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев.