«Готов». Мохаммед Салах рассказал о своём настроении перед матчем с Россией на ЧМ

Главная звезда сборной Египта – Мохаммед Салах – рассказал о своей готовности к матчу против России.

Встреча двух команд состоится 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.

Тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, что надеется, что Салах выйдет на поле.

Сам футболист накануне матча опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое он подписал – «готов к завтра». Также он обратился к болельщикам из Египта.

Мохаммед Салах:

Когда я делаю шаг на поле – мы вместе. 100 миллионов – сила.