«Готов». Мохаммед Салах рассказал о своём настроении перед матчем с Россией на ЧМ

Главная звезда сборной Египта – Мохаммед Салах – рассказал о своей готовности к матчу против России.
Встреча двух команд состоится 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.
Тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, что надеется, что Салах выйдет на поле.
Сам футболист накануне матча опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое он подписал – «готов к завтра». Также он обратился к болельщикам из Египта.
Мохаммед Салах:
Когда я делаю шаг на поле – мы вместе. 100 миллионов – сила.
Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики (читать далее).