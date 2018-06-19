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«Готов». Мохаммед Салах рассказал о своём настроении перед матчем с Россией на ЧМ

19 июня 2018 09:17
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Главная звезда сборной Египта – Мохаммед Салах – рассказал о своей готовности к матчу против России.

Встреча двух команд состоится 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.

Тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, что надеется, что Салах выйдет на поле.

Сам футболист накануне матча опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое он подписал – «готов к завтра». Также он обратился к болельщикам из Египта.

Мохаммед Салах:
Когда я делаю шаг на поле – мы вместе. 100 миллионов – сила.

Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики (читать далее).

«Готов». Мохаммед Салах рассказал о своём настроении перед матчем с Россией на ЧМ-1

Фото: instagram.com/fifaworldcup

Ранее команда Египта уступила сборной Уругвая со счетом 0:1. Салах не принял участие в матче – он восстанавливается после травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов в конце мая.

Россия в первом матче одержала победу над командой из Саудовской Аравии.

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# Чемпионат мира по футболу # Мохаммед Салах # Фотофакт

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