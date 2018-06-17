Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции с трёх белорусских предприятий

Новости Беларуси. Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции еще с трех белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт с 17 июня возобновляют производители из Турова, Лиды и Мозыря.
Новости Беларуси. Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции еще с трех белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт с 17 июня возобновляют производители из Турова, Лиды и Мозыря.
Такое решение российское контрольное ведомство приняло под гарантии белорусской стороны. В течение месяца будет вестись лабораторный мониторинг продукции.
Россельхознадзор обещает провести не менее 10 проб образцов продукции каждого из предприятий.