Азарёнок: языковой конфликт может привести к войне и сделать из страны свинарник!

Рыгор Азаронак і яго рубрыка «Слова і справа» на СТБ.

Рыгор Азаронак, СТБ:

А я не лічу беларускую мову выміраючай. Проста гэты дзень, калі ў нас раптам усе адраджаюцца, – гэта міжнародны дзень падтрымкі бенгальскай мовы і ўсіх выміраючых прыслоўяў. Але ніхто ж пра гэта не ведае, не думае. Проста ўсякія «Мова нанова» ў свой час гэты дзень нам навязалі, калі яны тут мяцеж рыхтавалі. Спецыяльна, каб выціснуць афіцыйны Дзень беларускага пісьменства і культуры. І вось тыя, хто сёння паказушна гаворыць на мове, заўтра на яе плюне, заўтра яе забудзе і не будзе карыстацца, бо ўсё паказуха. І тыя, хто больш за ўсё крычыць пра сваё каханне да мовы, тыя якраз ніводнай беларускай кніжкі ніколі не чыталі. Ну а мы багатыя людзі, заможныя. У нас дзве родныя мовы, раўналюбімыя, раўназначныя. І калі да вас прыстане нейкі дурань з патрабаваннем назваць адзіную родную, гэта як пытаць, каго ты больш любіш, тату ці маму. Двухмоўе ў нас сфарміравалася натуральна і лёгка, гістарычна і цывілізацыйна. Адкрываю я Максіма Танка і з асалодай для сэрца чытаю: Ты – шчасця, свабоды і дружбы вяшчуння,

Ты – светлая па-над зямлёй зараніца,

Ты – шчырага сэрца жывая крыніца,

Крыштальная руская мова!

Рыгор Азаронак:

Да-да, это Максим Танк, наш великий классик. Но вы же не читали. Вы же презираете свою культуру. А тем более таких, как Танк. Тех, кто бился, чтобы освободить нас от поляков. Как ломают государства? Как ломают страны? Как разнесли СССР? Как взорвали Югославию? Как вечно разжигают конфликты на Ближнем Востоке? С самых древних времен есть три вопроса, которые гарантированно приведут к войне, если их разжигать, – языковой, национальный, религиозный. И вот еще вчера все было благополучно и по Махачкале можно было вечером гулять, но брызни бензинчику – и понеслась. Карабах, Вильнюс, Тбилиси, Приднестровье, Таджикистан, Баку... Везде резня, везде кровь, везде смерть, везде ужас лютый. А ведь вчера еще все было спокойно, все процветало, все любили друг друга, все переженились. И на тебе, этнические чистки, запрет языков, бойни, грабежи, разрухи. Вот как только придет кто-то и скажет: ты должен говорить так, а не иначе, жди беды. Все. Сюда придет война.