Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничник пал смертью храбрых в ходе боёв в Кировоградской области. Сейчас в этих местах ведутся поисковые работы. Удалось установить и имя нашего земляка. К сожалению, родственников погибшего не осталось. Родная деревня красноармейца в Витебской области в годы войны была полностью уничтожена. Перезахоронить останки Тимофея Морозова решили в Тарасово на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Анатолий Махнюк, первый секретарь посольства Украины в Беларуси:

Установлено имя еще одного ранее безымянного солдата, который погиб во время Второй мировой войны. Это наш святой долг перед Богом, перед солдатами павшими, защищая нашу Родину.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Как бы не было сегодня тяжело, само это действо оно свидетельствует о том, что мы все равно вместе. Мы находим общий язык, мы общаемся друг с другом и только благодаря слаженным совместным действиям стало возможным и обретение, и доставка, и погребение воинов.