Прямой эфир

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

19 июня 2018 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово-1

Пограничник пал смертью храбрых в ходе боёв в Кировоградской области. Сейчас в этих местах ведутся поисковые работы. Удалось установить и имя нашего земляка. К сожалению, родственников погибшего не осталось. Родная деревня красноармейца в Витебской области в годы войны была полностью уничтожена. Перезахоронить останки Тимофея Морозова решили в Тарасово на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово-4

Анатолий Махнюк, первый секретарь посольства Украины в Беларуси:
Установлено имя еще одного ранее безымянного солдата, который погиб во время Второй мировой войны. Это наш святой долг перед Богом, перед солдатами павшими, защищая нашу Родину.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово-7

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Как бы не было сегодня тяжело, само это действо оно свидетельствует о том, что мы все равно вместе. Мы находим общий язык, мы общаемся друг с другом и только благодаря слаженным совместным действиям стало возможным и обретение, и доставка, и погребение воинов.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово-10

Увековечение памяти солдатов той войны и восстановление имён погибших в Беларуси ведётся постоянно.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово-13

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Махнюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Несвиже обнаружено огромное захоронение жертв расстрела времён ВОВ. Уже найдено 650 останков
19 июня 2018 14:58

В Несвиже обнаружено огромное захоронение жертв расстрела времён ВОВ. Уже найдено 650 останков

На 77 году ушёл из жизни бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько
19 июня 2018 13:43

На 77 году ушёл из жизни бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько

«Хотим всех удивить. Тем более, это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая»»: что ждёт зрителей фестиваля «Пронебо»
19 июня 2018 13:17

«Хотим всех удивить. Тем более, это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая»»: что ждёт зрителей фестиваля «Пронебо»