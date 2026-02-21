Егор Шарамков стал призёром первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Ягор Шарамкоў стаў прызёрам першага этапа Кубка свету па спартыўнай гімнастыцы, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Беларус апынуўся ў ліку лепшых па выніках спаборніцтваў у сваёй кароннай дысцыпліне –вольных практыкаваннях. Ён паспяхова справіўся з кваліфікацыяй, а ў фінале заняў другое месца, саступіўшы пераможцу ўсяго 0,1 бала. Наша Ульяна Кузьмянкова на рознавысокіх брусах паказала вынік.

Тым часам у Баку стартаваў этап Кубка свету па скачках на батуце. У мужчынскай кваліфікацыі нашым атлетам не знайшлося роўных – у рашаючую стадыю з-за ліміту выйшлі толькі Іван Літвіновіч і Андрэй Буйлоў. Лепшы вынік сярод жанчын паказала Яна Лебедзева, а Віялета Бардзілоўская заняла чацвёртае месца і таксама прайшла далей. Акрамя таго, за прызы ў сінхронных скачках будуць змагацца тры айчынныя пары.

Такім чынам, беларусы прымуць удзел ва ўсіх пяці фіналах, якія адбудуцца ў нядзелю, 22 лютага.