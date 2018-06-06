«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики

Новости Египта. Футболист из Египта и один из лучших нападающих Мохаммед Салах едет на чемпионат мира по футболу в Россию. Футболист включен в окончательную заявку национальной сборной Египта. Участие Салаха в турнире было под вопросом, после того, как он получил травму в финальном матче Лиги чемпионов. Сам спортсмен пообещал восстановиться и приехать на мундиаль – он свое обещание сдержал. «Это была очень трудная ночь, но я боец». Травмированный Мохаммед Салах пообещал принять участие в ЧМ-2018

Фото: twitter.com/Pharaohs

Салах является одним из самых результативных нападающих. «Египетский Месси» – именно так называют его болельщики. Они же уверяют, что Мохаммед – лучший игрок сборной Египта в истории. А спортсмен в интервью говорит, что это «особое чувство для игрока – защищать цвета национальной команды». Мохаммеду Салаху – 25 лет. Он один из самых результативных бомбардиров – стал игроком сезона в Английской премьер-лиге, футболистом года в Африке. Детство футболиста прошло недалеко от Александрии в деревне Нагриг. Футболом мальчик захотел заниматься после того, как увидел матчи по телевизору. Место, где проходили тренировки, находилось далеко от дома, поэтому подростком Мохаммед тратил на дорогу в 200 километров по несколько часов в день.

Фото: instagram.com/mosalah

Сейчас, когда Салах уже признанная звезда футбола, он не забывает свою малую родину – спортсмен дал средства на строительство школы, которой позже дадут имя Мохаммеда, футбольного поля, ремонт больницы. Жители гордятся своим земляком. Журналисты, которые посещали родину бомбардира, отмечали, что дети берут пример с него, а многие из ребят серьезно занимаются футболом. Сам спортсмен регулярно приезжает домой и никогда не отказывает людям в помощи, а детям в автографах. Салах был воспитанником юношеской академии футбольного клуба «Эль-Мокавлун». В основном составе клуба футболист выступал с 2010 по 2012 год. Экс-тренер клуба рассказывал, что ради футбольной карьеры спортсмен был готов жертвовать всем.

Фото: instagram.com/mosalah

Весной 2012 года Мохаммед подписывает контракт с швейцарским клубом «Базель» и переезжает в Европу. В одном из интервью спортсмен рассказывал, что это было сложно, потому что ему было всего 19 лет – он не знал языка и культуры другой страны. Затем египтянин перешел в «Челси». Спортивные эксперты говорят, что это единственный клуб, где Салаху не дали реализоваться. Футболист из «Челси» Эден Азар отмечал, что Мохаммеду просто не дали шанса показать, что он топ-игрок.

Фото: instagram.com/mosalah

В феврале 2015 года, в последний день трансферного окна, Салах перешёл в итальянскую «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона. В этом клубе карьера спортсмена пошла в гору. Тренер клуба Монтелла рассказывал, что он был в курсе игровых характеристик футболиста, но для него стало неожиданностью то, какое влияние Салах оказал на итальянский футбол. «С мячом быстрее него бежит только Месси».

Фото: instagram.com/mosalah

Следующей командой Мохаммеда Салаха стала итальянская «Рома». Сюда он перешел на правах аренды с правом последующего выкупа. В конце 2015 года «Рома» оформила официальный переход футболиста из английского клуба. В сезоне 2015/2016 спортсмена признали лучшим игроком ФК.

Фото: instagram.com/mosalah

С лета 2017 года клубом, за который играет Мохаммед Салах, стал «Ливерпуль». Футболист стал первым египетским легионером в истории английского клуба. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. После перехода египетский футболист говорил, что он рад такому повороту в своей карьере. Салах пообещал выложиться на 100% и завоевывать с клубом трофеи. «Я надеюсь, что мы сможем побеждать для болельщиков «Ливерпуля» и для самих себя». Коллеги Салаха по команде говорят, что кроме того, что он отличный игрок – он замечательный и отзывчивый человек.

Фото: instagram.com/mosalah

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что на протяжении всего сезона Салах был яркой звездой. Ранее тренер говорил, что ему нужен такой настрой, который показывает молодой футболист на поле. «Его желание забивать голы зашкаливает. Когда я меняю его на 65-й минуте, он злится на меня». «Ливерпуль» в нынешнем сезоне играл в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Английский клуб уступил испанскому со счетом 1:3. Клопп после матча отмечал, что травма Салаха оказала влияние на ход игры.

Фото: instagram.com/mosalah

Египетского футболиста уважают болельщики за то, что он делает добрые поступки и великодушно относится к людям. Однажды Мохаммед заявил, что его самое любимое слово в английском языке «love». Например, Салах просил вора, который ограбил дом его отца, и дал человеку возможность исправиться – помог найти работу. А однажды спортсмен отказался от шикарной виллы, которую ему хотел подарить бизнесмен из Египта. Он попросил мужчину пожертвовать средства его родной деревне. Молодоженам из Нагрига, которые не могут позволить себе оплатить свадебное торжество, Салах присылает деньги.

Фото: instagram.com/mosalah

Спортсмен также сделал большой подарок своему народу: впервые за 28 лет сборная Египта сыграет на мундиале. В группе с Египтом на предстоящем турнире команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Неоднократно в беседах с журналистами Мохамед Салах говорил, что самое важное в его жизни – это футбол и семья. Спортсмен счастливо женат уже около пяти лет. На его свадьбу с девушкой Маги была приглашена вся деревня. Торжество проходило по мусульманским обычаям. В 2014 году пара стала родителями девочки. Ее назвали Макка в честь Мекки. Трогательными фото с малышкой футболист иногда делится с подписчиками в Instagram.

Фото: instagram.com/mosalah

За аккаунтом футболиста в сети следят более 16 миллионов человек. А еще несколько лет назад подписчиков было в восемь раз меньше.

Фото: instagram.com/mosalah