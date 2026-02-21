В АХЛ прошли матчи с участием белорусов

У рэгулярным чэмпіянаце Амерыканскай хакейнай лігі «Хёршы» Іллі Протаса прайграў «Ліхай Уэллі» Аляксея Коласава з лікам 1:4, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Беларускі форвард «мядзведзяў» Ілля Протас не адзначыўся выніковымі дзеяннямі. У складзе гасцей айчынны галкіпер Аляксей Коласаў правёў на лёдзе 60 хвілін, аформіў 32 сэйвы і па выніках сустрэчы быў прызнаны трэцяй зоркай.
«Абацфорд» пацярпеў паражэнне ад «Хэндэрсана» з лікам 3:6. Беларускі нападаючы «Кэнакс» Даніла Клімовіч закінуў другую шайбу ў вароты апанентаў, зрабіўшы лік на табло 2:1. Аднак яго каманда ўсё ж такі ўступіла, а Даніла завяршыў паядынак з каэфіцыентам карыснага дзеяння +1. Варатар Мікіта Талапіла правёў на пляцоўцы ўвесь паядынак і адбіў 21 кідок з 27.