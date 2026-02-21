Прямой эфир

В АХЛ прошли матчи с участием белорусов

21 февраля 2026 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У рэгулярным чэмпіянаце Амерыканскай хакейнай лігі «Хёршы» Іллі Протаса прайграў «Ліхай Уэллі» Аляксея Коласава з лікам 1:4, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт». 

Беларускі форвард «мядзведзяў» Ілля Протас не адзначыўся выніковымі дзеяннямі. У складзе гасцей айчынны галкіпер Аляксей Коласаў правёў на лёдзе 60 хвілін, аформіў 32 сэйвы і па выніках сустрэчы быў прызнаны трэцяй зоркай.

«Абацфорд» пацярпеў паражэнне ад «Хэндэрсана» з лікам 3:6. Беларускі нападаючы «Кэнакс» Даніла Клімовіч закінуў другую шайбу ў вароты апанентаў, зрабіўшы лік на табло 2:1. Аднак яго каманда ўсё ж такі ўступіла, а Даніла завяршыў паядынак з каэфіцыентам карыснага дзеяння +1. Варатар Мікіта Талапіла правёў на пляцоўцы ўвесь паядынак і адбіў 21 кідок з 27.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Шарамков стал призёром первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
21 февраля 2026 17:50

Егор Шарамков стал призёром первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» в матче КХЛ
21 февраля 2026 17:40

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» в матче КХЛ

Конькобежцы Доморацкая и Головатюк выиграли по золотой медали на Кубке Содружества
21 февраля 2026 14:16

Конькобежцы Доморацкая и Головатюк выиграли по золотой медали на Кубке Содружества